Robo en una barbería de El Bolsón: allanamiento, recupero de herramientas y dos detenidos

El hecho ocurrió en un local ubicado en Sarmiento y Cabral. Gracias a registros filmicos de la barberia y del sistema 911, la Policía avanzó en la investigación, realizó un allanamiento y recuperó elementos sustraídos.

Durante la madrugada del jueves, dos delincuentes ingresaron a robar en una barbería de El Bolsón, ubicada en la intersección de las calles Sarmiento y Cabral. Sin embargo, el accionar policial permitió recuperar los elementos sustraídos y detener a dos personas que estarían involucradas en el hecho.

Investigación y análisis de cámaras

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 12°, que tomó conocimiento del robo tras constatar lo ocurrido en el local y contactarse con la encargada del comercio.

A partir de ese momento se inició una investigación para dar con los responsables, quienes habían sustraído distintos accesorios y herramientas de peluquería y barbería.

En ese marco, los efectivos contaron con el aporte de registros fílmicos del Sistema de Emergencias RN 911, material que resultó clave para avanzar en la causa.

Allanamiento y recuperación de elementos

Como resultado de las tareas investigativas, la Policía llevó adelante una diligencia de allanamiento en la que logró recuperar elementos vinculados al robo ocurrido en la barbería.

Durante el mismo procedimiento también se hallaron otros objetos que estarían relacionados con otro hecho delictivo denunciado previamente en la misma dependencia policial.

Dos personas implicadas

Tras el operativo, dos personas quedaron implicadas en la causa, que fue elevada a las autoridades del Ministerio Público Fiscal, organismo que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.