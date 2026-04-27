Accidente en Mallín Ahogado: una mujer fue trasladada al hospital tras un choque en Ruta 86

Un accidente de tránsito se registró este lunes alrededor de las 18:43 horas en el circuito de Mallín Ahogado, sobre la Ruta 86, según informó la segunda jefa del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Soledad Millaleo.

De acuerdo a los datos brindados, “18:43 hs nos dan aviso de un accidente Mallín Ahogado sobre ruta 86. Se despacha la unidad de rescate al lugar”. Al arribar, los bomberos constataron que ya se encontraban trabajando en el sitio personal del hospital local y efectivos policiales.

El hecho involucró a dos vehículos: un Volkswagen Gol Country y una camioneta Jeep Limited. “Se trató de un choque entre dos vehículos… en el cual la conductora del rodado menor fue trasladada al hospital por ambulancia con fuertes golpes en la columna”, detalló la jefa bomberil.





Asimismo, se indicó que la camioneta circulaba con un carro que transportaba madera, el cual terminó despistando producto del impacto. Ambos conductores serían oriundos de Mallín Ahogado.





En el lugar intervinieron equipos del hospital, Policía, Seguridad Vial y Bomberos Voluntarios de El Bolsón, quienes trabajaron con dos dotaciones. Una de ellas arribó mientras ingresaba a la localidad tras participar de una capacitación en Bariloche.





El hecho se encuentra en proceso de evaluación por parte de las autoridades.