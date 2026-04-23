Convocatoria solidaria por Jorge Omad: músicos de la comarca organizan un festival para acompañar su recuperación



Será este domingo en la Casa de la Cultura, con una destacada grilla de artistas locales. Buscan recaudar fondos para afrontar gastos médicos, alquiler y el difícil momento que atraviesa el músico, actualmente con movilidad reducida. Será este domingo en la Casa de la Cultura, con una destacada grilla de artistas locales. Buscan recaudar fondos para afrontar gastos médicos, alquiler y el difícil momento que atraviesa el músico, actualmente con movilidad reducida.





La comunidad cultural de El Bolsón vuelve a dar una muestra de compromiso y empatía. Esta vez, la movida solidaria tiene como destinatario al músico local Jorge Omad, quien atraviesa una compleja situación de salud que le impide trabajar con normalidad. Frente a este escenario, colegas y amigos del ámbito musical impulsan un festival a beneficio que se realizará este domingo por la noche en la Casa de la Cultura.





La iniciativa surge desde el propio círculo de músicos de la comarca, entre ellos Joaquín (“Joki”) y Alejandro Bouso, quienes destacaron el espíritu solidario que siempre caracterizó a Omad. “Muchas veces él estuvo cuando se lo llamó para colaborar. Ahora es el momento de devolver un poco de todo eso”, señalaron.





Según explicaron, el músico padece una afección en la cadera que derivó en una intervención quirúrgica, con posteriores complicaciones. Actualmente cursa un proceso de recuperación tras una infección y un rechazo en una de las intervenciones, lo que le genera intensos dolores y una marcada reducción en su movilidad. Esta situación lo obligó a dejar de trabajar regularmente, limitando sus ingresos a algunas clases particulares.





El objetivo principal del festival es acompañarlo económicamente en este contexto, especialmente ante la posibilidad de una nueva operación que lo mantendría varios meses sin poder generar ingresos. “La idea es poder ayudarlo a cubrir gastos básicos como el alquiler, teniendo en cuenta que además tiene una hija y muchos gastos médicos que afrontar”, explicaron los organizadores.





El evento contará con una importante participación de artistas locales, muchos de ellos amigos cercanos de Omad. La grilla incluirá a Gracóper, el trío de blues, presentaciones de los propios organizadores y la participación de músicos invitados . “Hay muchísimos artistas que quisieron sumarse, pero no alcanzan los tiempos. No descartamos repetir la iniciativa más adelante”, adelantaron.





La propuesta no solo tiene un fuerte componente solidario, sino también cultural. “Con la calidad y el renombre de los músicos que van a estar, es un evento que también se convierte en un hecho cultural importante para la comarca”, remarcaron.





La cita será este domingo en la Casa de la Cultura, a partir de las 20:00 horas aproximadamente, con un cierre abierto “hasta que las velas no ardan”, según expresaron con humor los organizadores, en referencia al espíritu del blues que marcará gran parte de la noche.





Las entradas anticipadas tienen un valor de $7.000, mientras que en puerta costarán $10.000. Además, quienes no puedan asistir pero deseen colaborar, podrán hacerlo mediante una transferencia al alias habilitado: “Jojo.mar”, a nombre de Jorge Luis Omad. Se solicita enviar el comprobante para su registro, datos que también están disponibles en un flyer que circula en redes sociales.





“La comarca siempre ha demostrado ser solidaria, y esta es una oportunidad más para acompañar a un músico muy querido”, concluyeron.





La convocatoria está abierta a toda la comunidad, con la premisa de que la música, una vez más, sea el puente para tender una mano.