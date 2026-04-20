Fuerte choque en el centro de El Hoyo: un vehículo terminó volcado y una persona fue hospitalizada

El siniestro ocurrió a pocos metros del cuartel de Bomberos Voluntarios. Intervinieron personal de salud, Policía y APSV, y el tránsito debió ser interrumpido de manera preventiva.



Un incidente vial se registró este lunes por la mañana en el centro de El Hoyo, a escasa distancia del cuartel de Bomberos Voluntarios, lo que permitió una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 10:40 horas, momento en que se dio aviso mediante toque de sirena y se despachó el móvil 12 hacia el lugar. Al arribar, los bomberos constataron una colisión entre dos vehículos, uno de los cuales quedó completamente invertido sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, una persona debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada por personal de salud para una mejor atención.

En el operativo trabajaron de manera coordinada efectivos de la Policía, personal sanitario y agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), quienes dispusieron el corte total de la avenida para garantizar la seguridad durante las tareas.

Los bomberos se abocaron a asegurar el vehículo volcado, asistir a los involucrados y colaborar con la limpieza de la cinta asfáltica. Finalizadas las tareas, las unidades regresaron a la base sin novedades.

Desde el cuartel reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito, especialmente en zonas urbanizadas, mantener la distancia entre vehículos y circular con precaución ante posibles imprevistos, como la presencia de animales sueltos o maniobras bruscas. También recordaron el uso obligatorio del cinturón de seguridad y las luces bajas encendidas en todo momento.