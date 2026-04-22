Tres muertes de bebés reavivan la preocupación en El Bolsón y exponen tensiones del sistema de salud

Fuente Mejorinformado.com.ar

La circulación de datos extraoficiales sobre tres fallecimientos de bebés en los primeros cuatro meses de 2026 en El Bolsón volvió a encender una alarma sensible en la comunidad cordillerana. La situación, abordada por el medio vivoinformado.com.ar en base a estadísticas oficiales y contexto estructural, pone el foco no solo en los casos recientes, sino en el funcionamiento del sistema sanitario regional.

Hablar de la muerte de un bebé interpela profundamente. Por eso, cuando aparecen cifras no confirmadas, el desafío periodístico es claro: contrastar, contextualizar y preguntar. Según la información relevada, al menos uno de los casos recientes ya fue presentado ante la fiscalía, mientras que el total —aunque no confirmado oficialmente— genera preocupación por tratarse de una localidad con alrededor de 260 a 270 nacimientos anuales.

Qué dicen los datos oficiales

El análisis de los Anuarios de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de Río Negro permite dimensionar el escenario. En 2023, la provincia alcanzó un piso histórico con una tasa de mortalidad infantil de 6,1 por mil nacidos vivos. Sin embargo, en 2024 se registró un incremento a 7,5, con 47 fallecimientos de menores de un año sobre 6.256 nacimientos. De ese total, 44 fueron muertes neonatales, es decir, ocurridas en los primeros 27 días de vida.

Al desagregar por localidades aparece una diferencia significativa: en 2024, El Bolsón registró una tasa de 3,7 por mil (un caso sobre 266 nacimientos), mientras que Bariloche alcanzó 10,7. Esta disparidad no responde necesariamente a mejores condiciones sanitarias locales, sino a un factor estructural clave.

Derivaciones y una estadística “distorsionada”

El Hospital de Área de El Bolsón no cuenta con el nivel de complejidad suficiente para atender todos los casos críticos, por lo que los embarazos y nacimientos de mayor riesgo suelen ser derivados al Hospital Zonal de Bariloche. Allí se concentran las urgencias de toda la región, lo que impacta directamente en las estadísticas: los casos más complejos no se contabilizan en origen, generando una imagen parcial de la situación local.

A esta dinámica se sumó en marzo de 2026 un problema edilicio que agravó el contexto. Fuertes lluvias provocaron filtraciones en el hospital, inhabilitando al menos seis consultorios. La directora, Dina Lavessini, confirmó que la situación afectó áreas de trabajo y obligó a reubicar servicios esenciales, incluida parte de pediatría, en instalaciones alternativas como la delegación de IPROSS.

En paralelo, el sistema de turnos (BOT) atravesó demoras por un cambio de proveedor, lo que generó complicaciones en la atención y obligó a muchas familias a recurrir a la atención espontánea presencial. Según se indicó, esta situación ya fue normalizada.

Alarmas encendidas y preguntas abiertas

El escenario combina varios elementos: tres casos extraoficiales en pocos meses, al menos uno bajo investigación judicial, dificultades edilicias recientes y una estructura sanitaria que depende de derivaciones constantes. En ese marco, la pregunta central no es solo qué ocurrió en cada caso puntual, sino cómo responde el sistema ante señales de alerta.

¿Qué revisiones internas se activan en el hospital? ¿Qué medidas toma el Ministerio de Salud provincial ante estos indicadores? ¿Se reforzarán los recursos de cara al invierno, cuando la demanda suele incrementarse?

Desde el medio establecio contacto tanto con autoridades locales para evacuar estas dudas . Por respeto a las familias, la información se apoya exclusivamente en datos oficiales y en el análisis del contexto estructural.

Lejos del sensacionalismo, el eje está puesto en visibilizar una situación que requiere claridad y seguimiento. Con la llegada del invierno, la comunidad necesita certezas sobre el fortalecimiento del sistema público de salud y su capacidad para cuidar a los sectores más vulnerables.