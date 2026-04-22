Orgullo de El Bolsón: dos jugadoras locales rumbo a los Juegos Epade con la selección rionegrina

El fútbol femenino de El Bolsón suma un nuevo motivo de orgullo. Lourdes Arbat y otra joven jugadora de la localidad fueron convocadas para integrar la preselección de Río Negro que participará en los Juegos Epade, una de las competencias deportivas más importantes de la región patagónica. Detrás de este logro también aparece el trabajo de formación de la entrenadora Jessica Paredes, quien destacó el esfuerzo y compromiso de sus dirigidas.





“De mi parte, orgullosa por tener a mis jugadoras seleccionadas y que vayan a competir y a representarnos allá en Viedma”, expresó Paredes, vinculada al Club Torino, al referirse a la convocatoria de Lourdes y de otra futbolista local que también forma parte del proceso.





Los Juegos Epade reúnen cada año a selecciones provinciales de la Patagonia, con la participación de Río Negro, Chubut, La Pampa, Tierra del Fuego y otras delegaciones de la región. Para las jóvenes deportistas, formar parte de este certamen no solo implica competir, sino también vivir una experiencia formativa y de crecimiento personal. “Es una experiencia hermosa, se lo merece por tanto esfuerzo que hace en los entrenamientos y por lo que le encanta el fútbol”, agregó la entrenadora.

En ese camino aparece Lourdes Arbat, de apenas 13 años, quien comenzó a jugar hace poco más de dos años motivada por su entorno familiar. “Empecé a jugar porque empezó mi hermana. Jugamos con mis hermanos y ahí me enganché”, contó. Actualmente se desempeña como mediocampista, cumpliendo un rol clave en la generación de juego dentro del equipo.





La joven futbolista ya tiene en claro su objetivo: “Voy con expectativas de quedar y también de disfrutar y pasarla bien”. La preselección se realizará en Viedma, misma sede donde se disputarán los Juegos Epade, y de ese proceso saldrá la lista definitiva de 18 jugadoras que representarán a la provincia.

Mientras continúa su formación deportiva, Lourdes también transita su vida escolar: cursa segundo año en el CEM 10 y se prepara para viajar el próximo lunes hacia la capital rionegrina, donde comenzará a vivir esta nueva experiencia.





El crecimiento del fútbol femenino en la comarca se refleja en estas convocatorias, que no solo destacan el talento individual, sino también el trabajo sostenido de clubes y entrenadores. Para El Bolsón, la presencia de jugadoras en la selección rionegrina es una señal clara de que el desarrollo deportivo sigue dando frutos y proyectándose a nivel regional.