Después de dos décadas de espera, llegó la luz al callejón Pascual Díaz en El Hoyo



Tras más de 20 años de gestiones y pedidos, finalmente se concretó la obra de tendido eléctrico en el callejón Pascual Díaz, en la localidad de El Hoyo. Un total de 15 familias de la zona de Rincón de Lobos ya podrán acceder al servicio de energía eléctrica de red, marcando un avance clave en la mejora de su calidad de vida. Tras más de 20 años de gestiones y pedidos, finalmente se concretó la obra de tendido eléctrico en el callejón Pascual Díaz, en la localidad de El Hoyo. Un total de 15 familias de la zona de Rincón de Lobos ya podrán acceder al servicio de energía eléctrica de red, marcando un avance clave en la mejora de su calidad de vida.





El intendente César Salamín destacó el trabajo conjunto que permitió alcanzar este objetivo y subrayó el acompañamiento de los vecinos durante todo el proceso. “Seguimos logrando conexiones de luz y agua gracias al acompañamiento de Servicios Públicos y el apoyo de los vecinos”, expresó durante la última etapa de ejecución de la obra.





El jefe comunal remarcó además la importancia de continuar ampliando servicios básicos en sectores rurales. “Entendemos que estos servicios son indispensables, al igual que el gas, por eso voy a seguir gestionando para avanzar con más obras. En breve vamos a inaugurar el servicio de gas en el callejón Trafian y seguimos con los proyectos en callejón Mayorga, Catarata Norte y Desemboque”, señaló.





Los trabajos realizados incluyeron la limpieza y ampliación del callejón, el posteo, el tendido de cableado y la instalación de un transformador, infraestructura que permitirá garantizar el suministro eléctrico a todos los vecinos del sector.





La obra fue ejecutada de manera articulada entre la Secretaría de Infraestructura de la provincia, la Dirección General de Servicios Públicos y la cooperativa Costelho, en un esfuerzo conjunto que busca continuar llevando servicios esenciales a distintos puntos de la localidad.