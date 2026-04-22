En el centro de la localidad realizan trabajos por un árbol con riesgo de caída

La Municipalidad de El Bolsón informó que se están llevando adelante tareas en un ejemplar arbóreo que presenta riesgo, por lo que se solicita a la comunidad circular con extrema precaución en la intersección de las calles Perito Moreno y Roca, dentro del predio de espacios verdes.
Desde el área de Ambiente indicaron que los trabajos apuntan a prevenir posibles accidentes, en una zona de tránsito frecuente tanto peatonal como vehicular. En ese sentido, se recomienda respetar la señalización dispuesta en el lugar y acatar las indicaciones del personal municipal que se encuentra trabajando.
El objetivo es garantizar la seguridad de vecinos y vecinas mientras se desarrollan las tareas.
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