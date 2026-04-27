Bomberos Voluntarios de toda la Comarca Andina en alerta por la crisis que afecta al cuartel de El Hoyo

Al menos 17 de los 24 miembros del Cuerpo Activo están en “huelga de brazos caídos”, no concurren a las emergencias y manifestaron en una nota su solidaridad con la jefa del servicio, Luciana Cárdenas, quien renunció hace unos días argumentando “hostigamiento y abuso de autoridad”. Concretamente, están pidiendo “que la restituyan a su cargo”.

En consecuencia, bomberos voluntarios de El Bolsón, Lago Puelo y Epuyén “están atentos ante cualquier accidente, incendio o contingencia que pueda ocurrir dentro del ejido de El Hoyo, Las Golondrinas o la ruta nacional 40”, se adelantó.

La crisis en el seno del cuartel de El Hoyo causó sorpresa en la comunidad, toda vez que -en el marco de la Cruzada Solidaria “Raúl Ibarra”-, se habían recaudado los fondos para completar la compra de tres camiones para el combate de incendios forestales, cuyo proceso de incorporación está en la etapa final, además del equipamiento de los bomberos voluntarios locales.

Según trascendió, también estaba a disposición de la comisión directiva la renuncia de la presidente de la entidad, Sofía Cerella, quien dimitió por motivos “meramente institucionales, ante reiteradas situaciones que considero intolerables e insostenibles”.

Al parecer, según las fuentes consultadas, “se habría mudado de la localidad inrtentando manejar el cuartel vía zoom”, dijeron.