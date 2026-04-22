Preocupación en El Bolsón por amenazas de tiroteos en escuelas

Cuatro establecimientos afectados en una semana; crece la inquietud en la comunidad educativa

Un fenómeno que llegó a la comarca

Durante los últimos días, la localidad de El Bolsón quedó envuelta en una situación alarmante: amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos. El fenómeno, que ya había generado preocupación en el noroeste chubutense —con casos en la Escuela 717 y la Agrotécnica de Cerro Radal—, tuvo su réplica en la ciudad rionegrina, encendiendo señales de alerta en toda la comunidad.

En total, cuatro escuelas de El Bolsón registraron episodios similares en el transcurso de una semana. Las amenazas aparecieron en forma de escritos en baños y carteles anónimos que advertían sobre supuestos ataques armados.

Clases suspendidas y familias en alerta

Uno de los casos más sensibles se dio en un establecimiento donde la amenaza señalaba este miércoles como fecha de un presunto tiroteo. Ante la situación, las autoridades decidieron suspender las clases de manera preventiva.

La medida, aunque considerada necesaria, dejó al descubierto otra preocupación: padres y madres manifestaron su inquietud por la falta de vías de escape o salidas de emergencia en esa institución, lo que —afirman— podría agravar cualquier escenario de riesgo.

Versiones cruzadas sobre un hecho con arma

Otra de las situaciones que genera mayor incertidumbre se registró en la escuela del barrio Andén. Según trascendió a partir del relato de estudiantes, un alumno de séptimo grado habría ingresado el viernes pasado con un arma al aula.

Las versiones son dispares. Mientras algunos aseguran que el menor solo manipuló el arma y extrajo un casquillo, otros sostienen que se habría producido un disparo que impactó en el techo del aula. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre este episodio, lo que suma tensión e interrogantes.

Nueva amenaza en pleno centro

Este mismo miércoles, la Escuela 268 —ubicada en el centro de la localidad— también fue escenario de una amenaza. En este caso, el mensaje fue escrito con fibrón en los espejos de un baño, reiterando la advertencia de un posible tiroteo.

Ante este hecho, intervino la Policía de Río Negro. Personal de Criminalística logró secuestrar el fibrón presuntamente utilizado para escribir el mensaje, el cual será sometido a peritajes. No se descarta que en las próximas horas haya avances en la investigación.





Interrogantes sobre la respuesta institucional

Frente a la reiteración de estos episodios, crecen las preguntas en torno a los protocolos de actuación. ¿Cómo se abordan estas amenazas desde el Ministerio de Educación? ¿Qué medidas se implementan para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes?

También se pone el foco en el rol de organismos como el ETAP (Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico), clave en la contención y el abordaje integral de estas situaciones, así como en la intervención del gremio docente UNTER, que tiene entre sus principales ejes la defensa de las condiciones laborales y de seguridad en las escuelas.

Una problemática que interpela a toda la sociedad

Más allá de la veracidad o no de las amenazas, el impacto social es profundo. La circulación de estos mensajes genera miedo, altera el normal desarrollo de las clases y pone en tensión a toda la comunidad educativa.

Especialistas coinciden en que estos episodios no deben minimizarse: requieren un abordaje integral que combine prevención, contención emocional y acciones concretas en materia de seguridad.

Mientras avanzan las investigaciones, El Bolsón atraviesa días de incertidumbre, con una comunidad que exige respuestas claras y medidas eficaces para garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros.