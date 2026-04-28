Choque en Ruta 40 a la altura de Las Golondrinas: dos vehículos involucrados y sin personas heridas





Un accidente vehicular se registró este martes 28 de abril alrededor de las 13:30 horas en la Ruta Nacional 40, a la altura de la intersección con Callejón Oeste, en la zona de Las Golondrinas. El hecho fue informado por personal de la Comisaría Distrito Lago Puelo, que intervino en el lugar tras recibir el aviso a través de Defensa Civil.

Según el parte oficial, al momento de tomar conocimiento del siniestro, efectivos policiales se encontraban trabajando en un incendio estructural, por lo que una comisión se trasladó posteriormente al sitio a bordo del móvil. Al arribar, constataron la presencia de dos vehículos que habían quedado fuera de la cinta asfáltica tras la colisión.

Los rodados involucrados fueron un Chevrolet Meriva, conducido por una mujer identificada como V. M. N., y un Ford Ecosport, al mando de S. M. V. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones, y ambas partes manifestaron no tener intención de instar acción penal.

En el lugar también trabajó personal de Tránsito, bajo la coordinación de Yolanda Contreras, junto a Defensa Civil, encabezada por Julián Cayun, quienes colaboraron en la asistencia y ordenamiento del sector.

El hecho no dejó heridos, aunque generó momentáneamente complicaciones en la circulación vehicular en uno de los tramos más transitados de la Comarca Andina.