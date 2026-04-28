Un joven sufrió un grave accidente en la montaña en El Bolsón y necesita ayuda para su recuperación

Un dramático accidente ocurrido en la montaña en El Bolsón dejó a un joven de 30 años con graves lesiones y enfrentando un largo y costoso proceso de rehabilitación. Se trata de Nicolás Jiménez Ghione, quien el pasado 17 de marzo sufrió un incidente mientras realizaba prácticas de formación como guía de montaña en la zona del glaciar Hielo Azul.

Según se conoció, Nicolás había llegado desde Buenos Aires impulsado por su pasión por el deporte y la vida al aire libre. Como parte de su formación, ese día salió junto a un grupo a realizar actividades en la montaña. Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a modificar los planes. La intensa nevada impidió avanzar hasta el glaciar, por lo que decidieron realizar prácticas en las inmediaciones del refugio.

Fue en ese contexto que ocurrió el accidente. “Estaba con un compañero que iba adelante. Nos pusimos a caminar y en determinado momento, cuando él pasó ese árbol, escuché el ‘crack’”, recordó el joven. En cuestión de segundos, un árbol de aproximadamente 30 metros cayó sobre él, impactando en la mitad derecha de su cuerpo.

A partir de allí, se desplegó un rápido operativo de rescate. Sus compañeros y profesores actuaron de inmediato, lo trasladaron hasta el refugio y solicitaron asistencia aérea. Un helicóptero privado que se encontraba en la zona acudió rápidamente y permitió su evacuación de urgencia. El accidente ocurrió cerca de las 11:30 y alrededor de las 13 ya estaba siendo trasladado.

Inicialmente fue derivado al hospital local y, debido a la gravedad de su estado, posteriormente trasladado a Bariloche. Nicolás permaneció en coma inducido durante una semana y despertó el 24 de marzo. “Estoy vivo de milagro”, afirmó.

El diagnóstico fue complejo: sufrió fracturas en al menos tres costillas, la escápula derecha y la pelvis, además de una grave lesión en la columna. La vértebra dorsal 8 resultó severamente afectada y comprimió la médula, provocando la pérdida de sensibilidad desde la cintura hacia abajo. “Cuando me di cuenta de que no podía mover las piernas, entendí que algo muy grave había pasado”, relató.

Para estabilizar su columna, los médicos realizaron una cirugía en la que le colocaron una barra y tornillos de titanio. A pesar de la gravedad, hay un dato alentador: la médula no está seccionada, lo que abre una posibilidad de recuperación.

Ahora, Nicolás enfrenta una etapa clave: la rehabilitación. Su objetivo es realizar el tratamiento en el Instituto Fleni, un centro especializado en este tipo de lesiones. Sin embargo, su obra social no cubre los costos, que ascienden a unos 115 millones de pesos.

“Puede que cambie mi situación o no, pero si hay un 1% de esperanzas, para mí se transforma en el 100%. Voy a dar todo lo que soy por esa posibilidad”, expresó con determinación.

En los próximos días será trasladado a Buenos Aires en ambulancia, ya que debido a las lesiones pulmonares no puede viajar en avión. Mientras tanto, su familia y amigos iniciaron una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios.

“Quizás 5 mil pesos no le modifiquen mucho a alguien, pero a mí me significa un montón”, destacó Nicolás, agradeciendo el acompañamiento recibido.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de los siguientes datos:

Alias: todosxnicojg

CBU: 19100469-55104602213085

Banco: Banco Credicoop

CUIT/CUIL: 20-40439994-3

Cuenta: CA $ 046-022130/8

Titulares: Guillermo Enrique Schuster / Camila Jiménez Ghione

La comunidad ya comenzó a movilizarse para acompañar a Nicolás en este difícil momento, con la esperanza de ayudarlo a recuperar su vida.