Super Clin apoya el crecimiento de El Bolsón con la apertura de una moderna sucursal

A partir del lunes 4 de mayo , la sucursal se traslada a la flamante esquina de Perito Moreno 1974 y Paso. Este cambio no solo implica una nueva ubicación, sino un fuerte acompañamiento a la comunidad local, brindando:

• Comodidad y Accesibilidad: El nuevo edificio cuenta con un amplio estacionamiento propio, resolviendo una necesidad histórica de la zona y permitiendo realizar las compras con total tranquilidad. • Integración con la Naturaleza: Una de las grandes novedades es la incorporación de una cuidada plazoleta, un espacio que busca armonizar la nueva sucursal con el entorno natural.

• Mayor superficie de ventas: Pasillos más cómodos y una distribución eficiente de los sectores.

• Instalaciones modernas: Infraestructura de vanguardia para agilizar el proceso de compra.

• Variedad potenciada: Un stock más amplio en todas las categorías habituales. Desde la empresa señalaron que esta mudanza responde a la necesidad de acompañar el crecimiento de la ciudad y devolverles a los vecinos la confianza depositada durante estos años con un servicio de mayor calidad.

"Estamos muy emocionados de abrir las puertas de este nuevo espacio. Es un esfuerzo pensado 100% en la comodidad de nuestros clientes de El Bolsón", destacaron desde la gerencia.



























Ubicación: Perito Moreno 1974 (Esq. Paso), El Bolsón.

EL BOLSÓN – La reconocida cadena Super Clin anunció oficialmente el traslado de su sucursal en El Bolsón a un nuevo edificio, diseñado bajo estándares modernos para ofrecer una experiencia de compra superadora a todos sus clientes.