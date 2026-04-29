El Bolsón avanza hacia el saneamiento: inminente inicio del plan director de cloacas con una inversión histórica



En los últimos días se confirmó una de las noticias más esperadas para la comunidad de El Bolsón: el inminente inicio del plan director de cloacas, una obra clave que transformará el sistema sanitario de la localidad y que representa, además, la inversión más importante en materia de infraestructura hídrica de toda la provincia de Río Negro. En los últimos días se confirmó una de las noticias más esperadas para la comunidad de El Bolsón: el inminente inicio del plan director de cloacas, una obra clave que transformará el sistema sanitario de la localidad y que representa, además, la inversión más importante en materia de infraestructura hídrica de toda la provincia de Río Negro.





El delegado del Departamento Provincial de Aguas (DPA) en la región, Matías Torman, confirmó que el proyecto se encuentra en su etapa final administrativa y que en breve se firmará el contrato que permitirá dar inicio a los trabajos preliminares. “Ya estamos próximos a firmar el contrato para que pueda arrancar esta obra que es tan importante para la localidad y para la provincia también”, aseguró.





La obra, que demandará una inversión cercana a los 27.000 millones de pesos. Una vez rubricado el contrato, se avanzará con los procesos formales y, posteriormente, comenzarán las tareas en territorio.





El plazo de ejecución previsto es de 36 meses, de los cuales 24 corresponden a la obra en sí, mientras que el año restante será un período de ajuste y puesta en funcionamiento del sistema en conjunto con la prestadora del servicio. En ese sentido, Torman destacó que el control y la inspección de los trabajos estarán a cargo del propio DPA, garantizando así el seguimiento técnico del proyecto.





Uno de los puntos relevantes del plan es el impacto laboral y económico que generará en la región. Según se detalló, el 80% de la mano de obra deberá ser rionegrina, lo que abre la puerta a una fuerte participación de trabajadores locales. A esto se suma el impulso al comercio de la zona, ya que se priorizará la compra de insumos y materiales en el ámbito regional, beneficiando directamente a corralones y proveedores locales.





El proyecto contempla beneficiar a unas 63.000 familias y se desarrollará en dos etapas. En la primera se ejecutarán los colectores troncales y la modernización de la planta de tratamiento. Esta infraestructura abarcará una amplia zona que incluye sectores como el norte del barrio Luján, el propio barrio Luján, parte del barrio Quemquemtreu, barrio Usina y Los Hornos.





Uno de los aspectos más destacados es que la obra permitirá avanzar sobre sectores donde históricamente se consideraba inviable la instalación de cloacas, como ocurre en los barrios Usina y Los Hornos, debido a la presencia del río y otras dificultades geográficas. Según explicó Torman, estas limitaciones fueron superadas mediante soluciones técnicas como la instalación de una planta elevadora a la altura de calle Biemonte, que permitirá concretar el cruce del curso de agua.





Además, el diseño del plan deja previstos los colectores necesarios para futuras etapas de expansión, que incluirán conexiones domiciliarias en barrios como Villa Turismo, Cerro Amigo, Arrayanes, Loma del Medio, Usina, San José y otros sectores que aún no cuentan con el servicio. Estas obras complementarias dependerán de la obtención de nuevos financiamientos.





Con la ejecución completa del plan, se estima que cerca del 90% de la población de El Bolsón contará con acceso al sistema cloacal, marcando un antes y un después en términos de salud pública, desarrollo urbano y cuidado ambiental.





En paralelo, desde el DPA también se trabaja en otros proyectos vinculados al manejo hídrico y la infraestructura regional. Torman adelantó que se encuentran finalizando un informe sobre glaciares y que continúan las tareas vinculadas a pasarelas, destacando que la de Tronconada ya fue habilitada y que próximamente se pondrá en funcionamiento la de la zona de Hue Naim.





La concreción del plan director de cloacas no solo representa una mejora sustancial en la calidad de vida de miles de vecinos, sino que también posiciona a El Bolsón en un camino de crecimiento planificado, con infraestructura acorde a las demandas actuales y futuras de la comunidad.