El jardín de la Escuela 337 ya funciona en su edificio propio: un logro esperado por años en el barrio Usina

Una noticia largamente esperada finalmente se concretó y trae alivio, alegría y mejores condiciones para toda una comunidad educativa: desde este lunes, el jardín de infantes de la Escuela 337 ya funciona en su edificio propio. Se trata de un avance significativo no solo para la institución, sino también para las familias de distintos barrios que dependen de este espacio educativo.





El nuevo edificio, ubicado en el corazón del barrio Usina, comenzó a recibir a los niños y niñas a principios de esta semana, marcando el cierre de un proceso que fue reclamado durante al menos siete u ocho años por la comunidad. Hasta ahora, el jardín funcionaba en aulas del edificio central de la escuela, una situación que limitaba el desarrollo pleno de las actividades propias del nivel inicial.





Con el traslado ya concretado, se abre una nueva etapa para el jardín, que ahora cuenta con un espacio diseñado específicamente para las infancias. Según se pudo observar en el lugar, se trata de un edificio luminoso, amplio y adecuado a las necesidades pedagógicas de esta etapa, lo que permitirá fortalecer el trabajo institucional y mejorar la experiencia educativa de los chicos.

El proceso de mudanza se venía anticipando desde comienzos de este año, cuando comenzaron a circular las primeras informaciones sobre el traslado. Finalmente, este lunes se hizo efectivo el cambio, y actualmente la comunidad educativa se encuentra atravesando una semana de reordenamiento y adaptación en las nuevas instalaciones.





Se espera que en los próximos días tanto docentes como familias puedan compartir sus primeras impresiones sobre este importante paso, que representa una mejora concreta en las condiciones de enseñanza y aprendizaje.





Cabe destacar que el jardín de la Escuela 337 no solo recibe a estudiantes del barrio Usina, sino también a niños y niñas de sectores cercanos como Loma del Medio, barrio Obrero , Los Hornos, consolidándose como un espacio educativo clave para una amplia zona de la localidad.





La puesta en funcionamiento de este edificio propio no solo salda una deuda histórica, sino que también proyecta un futuro con mejores oportunidades para el desarrollo integral de las infancias en la comunidad.