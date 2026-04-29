El Cerro Amigo se prepara para un fin de semana largo con alta afluencia turística.



Con la llegada de los primeros fríos y el imponente marco natural que ofrece el cordón del Cerro Piltriquitrón, el Cerro Amigo vuelve a posicionarse como uno de los puntos más elegidos tanto por visitantes como por vecinos de la Comarca Andina. Ubicado prácticamente en el corazón de El Bolsón, este espacio natural atraviesa una etapa de renovación y fortalecimiento de su propuesta turística bajo la gestión del concesionario y licenciado en turismo Sergio Miguel Díaz. Con la llegada de los primeros fríos y el imponente marco natural que ofrece el cordón del Cerro Piltriquitrón, el Cerro Amigo vuelve a posicionarse como uno de los puntos más elegidos tanto por visitantes como por vecinos de la Comarca Andina. Ubicado prácticamente en el corazón de El Bolsón, este espacio natural atraviesa una etapa de renovación y fortalecimiento de su propuesta turística bajo la gestión del concesionario y licenciado en turismo Sergio Miguel Díaz.

Díaz destacó el crecimiento sostenido del cerro como atractivo regional y remarcó su valor estratégico: “Está muy cerquita del pueblo, muy cerca del centro, y eso lo convierte en un lugar accesible y muy elegido. Tiene historia, tiene identidad, y es visitado tanto por turistas como por caminantes locales que lo disfrutan todos los días”.





De cara al fin de semana largo por el Día del Trabajador, las expectativas son altas. Según explicó, ya se registra un importante movimiento de visitantes, incluso antes del inicio formal del feriado. “Estamos recibiendo un perfil de turista que muchas veces no se aloja directamente en El Bolsón, pero que recorre la comarca y encuentra en el Cerro Amigo una parada obligada. Es uno de esos lugares que no se pueden dejar afuera del recorrido”, afirmó.

El predio permanece abierto todos los días, con un horario habitual de 10 a 19 horas, aunque puede extenderse en fechas de alta concurrencia. También se aclaró que, por razones de seguridad, el acceso puede restringirse en jornadas con fuertes vientos, debido a las características del terreno.





Uno de los principales atractivos del cerro es su red de senderos de dificultad media-baja, que permiten un recorrido accesible para la mayoría de los visitantes. Entre ellos se destacan el sendero hacia el mirador principal ubicado a unos 500 metros, el mirador norte conocido como “las camas”, y otros puntos panorámicos que ofrecen vistas privilegiadas del valle. Además, se han realizado trabajos de mantenimiento recientes, incluyendo mejoras en los senderos, renovación de miradores y la incorporación de un nuevo deck en el sector sur.





Díaz también subrayó el trabajo que se viene realizando en el control de especies exóticas invasivas, una tarea clave en esta época del año para preservar el entorno natural. “Estamos aprovechando el cambio de clima para intervenir y dejar el espacio en condiciones, pensando en la temporada que viene”, explicó.

En cuanto al acceso, se estableció un sistema de bono contribución destinado exclusivamente a turistas, mientras que los residentes locales no abonan entrada. El costo es de 4.000 pesos y presenta una particularidad destacada: tiene validez por una semana completa. “La idea es que quien paga la entrada pueda volver varias veces, recorrer los distintos senderos en diferentes días y disfrutar el cerro en distintas condiciones climáticas. Un día soleado, otro con nubes, otro después de la lluvia… cada experiencia es distinta”, detalló el concesionario.

Este esquema busca equilibrar el acceso público a un entorno natural con la necesidad de financiar su mantenimiento. “Sabemos que a veces hay cierta resistencia a pagar por un espacio natural, pero ese aporte es lo que nos permite sostener y mejorar la infraestructura: senderos despejados, miradores en condiciones, sanitarios, conectividad y servicios que hacen la experiencia mucho más completa”, agregó.

Además del recorrido paisajístico, el predio cuenta con servicios como sanitarios, espacios de descanso y acceso a un pequeño museo incluido dentro del mismo bono, lo que amplía la propuesta para quienes deciden pasar el día completo en el lugar.





Con una ubicación privilegiada, mejoras sostenidas y una propuesta accesible, el Cerro Amigo se consolida como uno de los principales puntos turísticos de la región, especialmente en fechas clave como este fin de semana largo. La invitación es clara: tanto para quienes visitan la comarca como para los propios vecinos, redescubrir este espacio natural que, a pocos minutos del centro, ofrece una experiencia distinta en cada recorrido.