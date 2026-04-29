Choque en pleno centro de El Bolsón: dos personas fueron hospitalizadas

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Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles 29 de abril alrededor del mediodía dejó como saldo dos personas trasladadas al hospital local, tras una colisión entre dos vehículos en una transitada esquina de la localidad.

Según informó el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, el hecho se registró cerca de las 12 horas en la intersección de calles 25 de Mayo y Alberti. Al arribar al lugar, el personal de emergencia constató la colisión entre una Renault Kangoo y un Renault Clío de tres puertas.

En el vehículo menor se trasladaban dos personas, quienes debieron ser asistidas en el lugar y posteriormente derivadas al nosocomio local con golpes de diversa consideración.

En el sitio trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial y profesionales del hospital de El Bolsón, quienes coordinaron las tareas de asistencia y prevención en la zona.

Por el momento, no se informó sobre la gravedad de las lesiones ni las causas que originaron el siniestro, que se encuentra bajo investigación.