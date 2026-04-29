Se colocó una estación de carga solar en la entrada de la oficina de turismo de El Hoyo

Se trata de una base con panel solar fotovoltaico que permitirá generar energía eléctrica a partir de luz solar por medio de células de silicio. El servicio ya se encuentra en funcionamiento a metros del ingreso a la oficina de Turismo de la municipalidad de El Hoyo.





Posee cuatro puertos usb y usb-c con un reset para chequear la carga del panel, baterías y una fotocélula que se prende de noche y se apaga al salir el sol.





La electricidad que genera es en forma de corriente continua (CC) que, mediante un inversor, se transforma en la corriente alterna (CA) como la que usamos en casa. Cada celda genera 0,5 Voltios.





Este tipo de energía es renovable e inagotable. Tiene un impacto ambiental muy bajo, ya que no produce emisiones de CO2 durante su uso. Requiere muy bajo mantenimiento preventivo y su vida útil es de 25 años. Y además, por una inversión inicial, permite la independencia energética al ser inmune a las subidas del mercado.