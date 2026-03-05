Una brigadista de El Bolsón fue seleccionada entre 580 mujeres de todo el mundo para un encuentro en España







Priscila López representará a la Patagonia en un programa internacional de capacitación para combatientes de incendios forestales Priscila López representará a la Patagonia en un programa internacional de capacitación para combatientes de incendios forestales





Priscila López, brigadista del Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (Splif) en El Bolsón, fue seleccionada entre 580 mujeres de distintos países para participar del encuentro internacional WTREX (Women’s Traditional Fire Training Exchange), que se realizará del 13 al 26 de abril en Castilla, España.





La joven, de 28 años, integra el cuerpo de combatientes desde hace cinco años y fue elegida junto a otras 29 mujeres de todo el mundo para formar parte de esta instancia de capacitación y trabajo que busca visibilizar y fortalecer el rol de las mujeres en el combate de incendios forestales.

De estudiar medicina a combatir incendios forestales





Antes de convertirse en brigadista, Priscila estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Sin embargo, la llegada de la pandemia de Covid-19 cambió sus planes.





Al no poder sostener el alquiler en Rosario, decidió regresar a la Comarca Andina para replantear su futuro. Allí, motivada por amigos que ya trabajaban en brigadas, decidió presentarse al proceso de ingreso al Splif.





“Yo tenía una idea del trabajo, pero no sabía si realmente me iba a gustar. Aprendí muchísimo, no solo en el uso de herramientas sino también en lo personal. Me permitió crecer mentalmente”, contó.





La brigadista también se refirió a los incendios de “sexta generación”, un fenómeno cada vez más frecuente en los últimos años.





Se trata de grandes incendios forestales que se comportan de forma extremadamente rápida y cambiante, lo que los vuelve especialmente peligrosos.





“Son incendios en los que el fuego actúa de manera muy rápida. No sabés para dónde va a ir porque es muy cambiante. Hay gente con 20 años de experiencia que igual se sorprende”, explicó.





Según relató, durante las últimas temporadas han llegado a trabajar hasta 20 días consecutivos en un mismo incendio, comenzando la jornada a las 5 de la mañana y regresando cerca de las 23.





“Día a día uno aprende cosas nuevas y eso te permite seguir con esa emoción”, aseguró.





Una carta para visibilizar a las mujeres brigadistas





Cuando se abrió la convocatoria para el encuentro internacional en España, Priscila decidió postularse enviando una carta en la que explicó sus motivaciones.





En su presentación destacó las dificultades que enfrentan las mujeres en el combate de incendios en Latinoamérica.





“Remarqué que ser mujer combatiente en nuestra región no es fácil, porque somos una minoría. Yo trabajo con 65 varones y apenas somos cinco mujeres”, señaló.





También advirtió que muchas veces las mujeres quedan relegadas a tareas administrativas o de comunicación dentro de las brigadas. La postulación fue enviada en diciembre y, dos meses después, recibió la confirmación de que había sido seleccionada. “Al principio pensé en todas las complicaciones para viajar, pero me insistieron en que no podía perder esta oportunidad”, concluyó.