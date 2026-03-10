Un auto cayó al canal principal de riego, murieron dos personas y hay un herido. Cervantes

Ocurrió este martes por la mañana en la zona de Cervantes. Se desplegó un intenso operativo para rescatar a las víctimas.

Un auto cayó al agua en la zona de la localidad de Cervantes durante la mañana de este martes. Dos personas murieron y otra resultó herida.

Un gran operativo se despliega en el lugar con la presencia de efectivos policiales, personal de Bomberos y de Salud. Tras una ardua labor habían logrado recuperar los cuerpos.Se confirmó que las víctimas son trabajadores de la justicia rionegrina. Una versión indica que el vehículo, que quedó sumergido en el cauce, sería un Ford K. Los rescatistas lo habían aferrado con cuerdas para que no se lo llevara la corriente hacia sectores más profundos.