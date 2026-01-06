Incendio de grandes proporciones en Puerto Patriada: evacuaron más de 600 vehículos y hay al menos diez viviendas afectadas



El intendente César Salamín confirmó que el operativo se extendió durante toda la madrugada. El fuego avanzó sobre Puerto Patriada, Rincón del Lobo y amenaza con descender hacia la zona del Sausal. No se registraron heridos. El intendente César Salamín confirmó que el operativo se extendió durante toda la madrugada. El fuego avanzó sobre Puerto Patriada, Rincón del Lobo y amenaza con descender hacia la zona del Sausal. No se registraron heridos.





El incendio forestal que se desató en la zona de Puerto Patriada continúa generando máxima preocupación en la región. Las llamas, que avanzaron rápidamente impulsadas por el viento, afectaron amplios sectores y obligaron a un operativo de evacuación de gran magnitud que se extendió hasta la madrugada de este lunes. Según confirmó el intendente de El Hoyo, César Salamín, se logró evacuar alrededor de 600 vehículos sin que se registraran heridos ni daños durante el procedimiento.





“Antes que nada, llevar tranquilidad a la comunidad. A pesar de la magnitud del incendio, gracias al esfuerzo conjunto con el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil, Bomberos y todo el personal involucrado, se pudo evacuar ordenadamente y sin ningún tipo de contingencia”, destacó el jefe comunal en diálogo con la prensa.





La prioridad durante las primeras horas del operativo fue evacuar a las personas que se encontraban en el balneario de Puerto Patriada, una de las zonas más comprometidas por el avance del fuego. “La gente pudo ser evacuada sin mayores daños. Todo el trabajo previo dio su fruto”, remarcó Salamín, aunque reconoció que el escenario fue crítico y que el incendio se propagó en pocas horas.





Pese al intenso despliegue de recursos, el intendente confirmó que alrededor de diez viviendas resultaron totalmente destruidas. “Las casas que se quemaron eran prácticamente imposibles de defender, por el bosque que las rodeaba y la sequía. Teníamos muchos frentes activos y no dábamos abasto con los recursos”, explicó, tras recorrer la zona afectada durante gran parte de la noche.





Salamín subrayó además que el fuego no dio tregua durante la madrugada. “La temperatura se mantuvo alta toda la noche y el viento no aflojaba. Recién cerca de las cuatro o cinco de la mañana empezó a calmar un poco, pero seguimos trabajando sin descanso”, señaló.





Ante el avance de las llamas, también se dispuso una evacuación preventiva en Rincón del Lobo, donde hay más de 200 viviendas. Unas 30 personas fueron alojadas en la Escuela N° 223. “Fue una medida preventiva. El fuego avanzaba muy rápido con el viento y preferimos anticiparnos”, indicó el intendente.





Actualmente, la preocupación está puesta en el avance del incendio hacia la zona del Sausal, especialmente en sectores de alta carga vegetal cercanos al desemboque. “Ya hay máquinas topadoras trabajando desde temprano, haciendo cortafuegos y abriendo caminos. Están operando brigadas provinciales y el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Estamos poniendo todos los recursos para contenerlo antes de que baje más”, aseguró Salamín.





El operativo continúa activo, con múltiples frentes de combate y máxima alerta en toda la región, mientras las autoridades insisten en la importancia de respetar las indicaciones oficiales y mantenerse informados a través de los canales habilitados.

Pensando en la situacion que viven las familias de la localidad César Salamín confirmo la suspension de la fiesta de la Fruta Fina, expresando que se postergara para otra fecha.