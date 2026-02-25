Eficaz operativo policial permitió recuperar $2.400.000 y detener a un delincuente tras un robo en El Bolsón

El procedimiento fue resultado de un trabajo coordinado entre fuerzas de Chubut y Río Negro. El jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, destacó la rápida respuesta y el accionar profesional del personal policial.

A través de distintas redadas, personal dependiente de la Policía de la Provincia de Chubut, en el ámbito del Área Unidad Regional Esquel, llevó adelante una eficaz labor preventiva que permitió esclarecer un robo millonario ocurrido en El Bolsón y recuperar gran parte del dinero sustraído.

El hecho se registró pasadas las 14 horas, cuando delincuentes rompieron un vehículo estacionado y se alzaron con más de tres millones de pesos. A partir de los primeros datos recolectados, la investigación apuntó a un rodado que fue localizado en tiempo récord ya en jurisdicción de Chubut, gracias al trabajo articulado entre el Centro de Monitoreo y los operativos preventivos desplegados en la Comarca Andina bajo el programa Verano Seguro.





La intervención tuvo lugar en la zona de la Comisaría de Lago Puelo, donde el jefe de la Regional Esquel, Hugo Melipil, resaltó el profesionalismo del personal policial local y la cooperación con efectivos de la provincia de Río Negro. Como resultado, se logró la demora de un hombre mayor de edad, oriundo de Neuquén, con antecedentes por delitos contra la propiedad, el secuestro de una camioneta tipo pick up y la recuperación de aproximadamente el 90% del botín, equivalente a unos 2.400.000 pesos.

Las diligencias procesales fueron coordinadas por el fiscal general de la Comarca Andina, Carlos Díaz Mayer, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. El detenido permanece alojado en una dependencia policial de la región, a la espera de los trámites correspondientes para su extradición.

Desde la Unidad Regional Esquel también se recordó que días atrás se registró un hecho de características similares. En esa oportunidad, un operativo conjunto entre las comisarías de Lago Puelo y El Hoyo permitió la aprehensión de un matrimonio de Bariloche, sospechado de un hurto en el área recreativa del Parque Nacional Lago Puelo. En ese caso, se recuperó la totalidad de lo sustraído y se secuestró un vehículo que circulaba con una patente apócrifa.

Ambos procedimientos continúan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, en el marco de las acciones preventivas que se desarrollan en la región para reforzar la seguridad durante la temporada estival.