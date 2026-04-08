Dolor en Bariloche: murió una beba de tres meses en un jardín maternal del centro





El hecho ocurrió este miércoles en un establecimiento privado sobre calle San Martín. Investigan las causas del fallecimiento.

Una profunda conmoción sacude a la comunidad de San Carlos de Bariloche tras la muerte de una beba de apenas tres meses, ocurrida este miércoles mientras se encontraba en un jardín maternal privado del centro de la ciudad.

De acuerdo a la información preliminar, la menor habría sufrido un episodio de convulsiones antes de descompensarse. La situación generó una inmediata intervención de emergencia y fue asistida por personal del Hospital Zonal de Bariloche.

Intentaron reanimarla

Según indicaron fuentes médicas, la beba ingresó en paro cardiorrespiratorio, por lo que el equipo de salud inició maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron revertir el cuadro.

“Intentaron seguir la reanimación, pero no pudieron hacer nada”, señalaron.

Investigación en curso

El hecho ocurrió en un jardín maternal ubicado en calle San Martín al 600. Las circunstancias que desencadenaron el episodio aún no fueron determinadas y son materia de investigación, especialmente en torno a las convulsiones previas.

En el caso interviene la Fiscalía de turno, que busca establecer si se trató de una muerte accidental o si existen otros elementos que deban ser analizados. En este marco, se dispusieron diversas medidas, entre ellas la realización de una autopsia para precisar las causas del fallecimiento.

En el lugar también trabajó personal policial, mientras se avanzaba con las primeras diligencias.

Conmoción en la comunidad

La familia de la beba reside en el barrio El Frutillar. El despliegue de ambulancias y móviles policiales generó preocupación entre quienes transitaban por la zona.

Con el correr de las horas y al conocerse la noticia, la conmoción se extendió entre familias, docentes y vecinos que fueron testigos de la dramática situación.

La investigación continúa en curso y se esperan los resultados de la autopsia para esclarecer lo ocurrido.