El Hoyo conmemoró a sus veteranos de Malvinas



En el marco del 2 de abril, día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, más de 30 ex combatientes participaron del acto y desfile, y recibieron una distinción. En el marco del 2 de abril, día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, más de 30 ex combatientes participaron del acto y desfile, y recibieron una distinción.





Junto a los siete veteranos locales —Raúl Larenas, José Luis Campillay, Eudes García, Armando Schachtner, José Luis Sánchez, Walter Guaymas y Oscar Mariqueo— se sumaron compañeros de Cholila, Epuyén, Esquel, Corcovado, El Maitén y Comodoro.

Jonatan Christ, presidente del Concejo Deliberante de El Hoyo, expresó: “No son solo nombres en una placa, son vecinos, padres y abuelos que caminan entre nosotros y llevan en su cuerpo y en su alma las marcas de aquella entrega”.





El excombatiente Walter Guaymas, por su parte, manifestó: “Siempre digo que la llama debe mantenerse viva a través del tiempo. El clamor que tenemos por nuestras islas, sabemos que están bien encumbradas por nuestros hijos, nietos, por nuestra familia”.





Con la presencia de las banderas de ceremonia, se entonaron el himno nacional, el provincial y la Marcha de Malvinas.





Entre los veteranos que visitaron la localidad estuvieron: Juan de Dios Vera, Armando Fernández, Emilio Castro, Sergio Guiño, Rodolfo Soto, Basilio Ávalos, Abelardo Díaz, Víctor Cuevas, Benito Millañanco, José Miguel Marín, Daniel Espósito, Ariel Díaz, Aristóbulo Nahuelquir, Joaquín Quilquitripai, Andrés Quijón, Roberto Manríquez, Cosme Barrios, Héctor Figueroa, Porfidio Rivas, Hugo Saavedra, Osvaldo Diamante, Héctor Morales, Emilio Castillo e Irineo Cortéz.





El desfile se llevó a cabo con la participación de la Comisaría Distrito El Hoyo, Comisaría de la Mujer, Bomberos Voluntarios de El Hoyo, Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Escuela de Nivel Inicial 453, Escuelas Primarias 81 y EDJA 604, Escuela Secundaria 734, Hospital Rural El Hoyo, Centro de Jubilados y Pensionados Primula Malle, Roberta Villablanca e Integrados El Hoyo.