Incendio en el barrio Arrayanes: importantes daños en dos departamentos

El hecho ocurrió durante la noche del jueves y demandó la intervención de cuatro dotaciones de bomberos. No se registraron personas heridas.

Un incendio de vivienda se desató anoche, pasadas las 23:45 horas, en el barrio Arrayanes de El Bolsón, en la intersección de las calles Pañil y Michay, según informaron oficialmente desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios.

El siniestro afectó a dos departamentos tipo dúplex, de aproximadamente 6 por 4 metros cada uno. De acuerdo al parte oficial, una de las unidades sufrió daños de consideración, con un 90% de afectación en la habitación, el techo y el baño. En tanto, el segundo departamento registró daños en el sector del techo.

Al momento de la llegada de la primera dotación, los inquilinos de uno de los departamentos no se encontraban en el lugar.

Para controlar el fuego trabajaron cuatro dotaciones de bomberos, teniendo en cuenta la cercanía de otras viviendas en la zona, que finalmente no resultaron afectadas por el incendio.

En el lugar también intervino personal policial, que colaboró con las tareas de seguridad mientras se desarrollaba el operativo.