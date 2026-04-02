Atropellamiento de una Puma preñada en ruta dentro del Parque Nacional

Un grave incidente vial ocurrido este jueves 2 dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi volvió a poner en alerta sobre los riesgos que enfrenta la fauna silvestre en rutas que atraviesan áreas protegidas. Una hembra de puma preñada fue atropellada en un tramo de la Ruta 40, entre Villa La Angostura y el empalme con la Ruta 237.

Según informó la Intendencia del parque, como consecuencia del impacto murió el animal y también tres de las cuatro crías que gestaba. En medio de la tragedia, uno de los cachorros logró sobrevivir y fue asistido de manera inmediata por una persona que circulaba por el lugar, quien lo trasladó de urgencia a un centro veterinario de Villa La Angostura.

Actualmente, el ejemplar se encuentra bajo cuidado profesional, con el acompañamiento de especialistas y el apoyo de una familia que colabora en su contención inicial. Hasta el momento, no se logró identificar al vehículo involucrado en el hecho.





Desde el Parque Nacional destacaron especialmente el accionar solidario de quienes intervinieron en el rescate, así como la rápida respuesta del equipo veterinario que atiende al animal.

El episodio reaviva la preocupación por la circulación vehicular dentro de áreas protegidas, donde la presencia de fauna silvestre es habitual. En este sentido, las autoridades recordaron la importancia de respetar las velocidades máximas, mantener una conducción atenta —especialmente en horarios de baja visibilidad— y comprender que se trata de territorios donde los animales tienen prioridad.

Asimismo, se solicitó a la comunidad dar aviso ante la detección de fauna nativa atropellada a través del correo electrónico: conservacionnh@apn.gob.ar .

Finalmente, remarcaron que la convivencia responsable es clave para la preservación del patrimonio natural y la protección de las especies que habitan la región.