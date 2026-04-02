Llegaron los materiales para la obra de agua en Río Villegas

El comisionado de fomento de El Manso, Carlos Almanzán, informó a la comunidad sobre un avance clave en una esperada obra de infraestructura: ya se encuentran en la zona los 800 metros de tuberías que permitirán mejorar el acceso al agua en Río Villegas.

Según detalló el funcionario, esta obra beneficiará directamente a los vecinos de Río Villegas y también a familias vinculadas a Parques Nacionales, ampliando el alcance del servicio y mejorando la calidad de vida en el sector.

Almanzán explicó que, si bien la llegada del material representa un paso importante, aún restan completar algunos trámites administrativos con Parques Nacionales para poder avanzar con la ejecución de los trabajos.





Desde la comisión de fomento destacaron la importancia de este proyecto para la comunidad y anticiparon que, una vez resueltas las gestiones pendientes, se podrá dar inicio a la obra.