Rescate en la montaña: asistieron a una mujer descompensada en un refugio cercano a Wharton





Personal de la patrulla de montaña llevó adelante un operativo de rescate en las últimas horas para asistir a una mujer que sufrió una descompensación mientras se encontraba en el refugio Manios, ubicado a unos 17 kilómetros de la zona de Wharton.

Según informaron fuentes del operativo, la mujer presentaba un cuadro delicado con pérdida de sangre y vómitos, lo que motivó la inmediata intervención del equipo especializado. Tras evaluar la situación en el lugar, se procedió a su evacuación, iniciando el descenso por el sendero en condiciones complejas debido a la distancia y el terreno.

En paralelo, se coordinó el operativo con el sistema de salud local para garantizar una rápida atención médica al arribar a la base. Se dispuso que una ambulancia espere en Wharton para efectuar el traslado correspondiente hacia un centro asistencial.

El procedimiento se desarrolló de manera articulada entre los rescatistas y los servicios sanitarios, priorizando la estabilidad de la paciente durante todo el trayecto.

Hasta el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre la evolución de su estado de salud.



