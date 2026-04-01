Rescate en la montaña: asistieron a una mujer descompensada en un refugio cercano a Wharton

Noticias Del Bolson abril 01, 2026



Personal de la patrulla de montaña llevó adelante un operativo de rescate en las últimas horas para asistir a una mujer que sufrió una descompensación mientras se encontraba en el refugio Manios, ubicado a unos 17 kilómetros de la zona de Wharton.

Según informaron fuentes del operativo, la mujer presentaba un cuadro delicado con pérdida de sangre y vómitos, lo que motivó la inmediata intervención del equipo especializado. Tras evaluar la situación en el lugar, se procedió a su evacuación, iniciando el descenso por el sendero en condiciones complejas debido a la distancia y el terreno.

En paralelo, se coordinó el operativo con el sistema de salud local para garantizar una rápida atención médica al arribar a la base. Se dispuso que una ambulancia espere en Wharton para efectuar el traslado correspondiente hacia un centro asistencial.

El procedimiento se desarrolló de manera articulada entre los rescatistas y los servicios sanitarios, priorizando la estabilidad de la paciente durante todo el trayecto.

Hasta el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre la evolución de su estado de salud.












Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)