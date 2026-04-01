Rescate en la montaña: asistieron a una mujer descompensada en un refugio cercano a Wharton

Según
informaron fuentes del operativo, la mujer presentaba un cuadro delicado con
pérdida de sangre y vómitos, lo que motivó la inmediata intervención del equipo
especializado. Tras evaluar la situación en el lugar, se procedió a su
evacuación, iniciando el descenso por el sendero en condiciones complejas
debido a la distancia y el terreno.
En
paralelo, se coordinó el operativo con el sistema de salud local para
garantizar una rápida atención médica al arribar a la base. Se dispuso que una
ambulancia espere en Wharton para efectuar el traslado correspondiente hacia un
centro asistencial.
El
procedimiento se desarrolló de manera articulada entre los rescatistas y los
servicios sanitarios, priorizando la estabilidad de la paciente durante todo el
trayecto.
Hasta el
momento, no se brindaron mayores precisiones sobre la evolución de su estado de
salud.
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