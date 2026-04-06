Bomberos de El Bolsón asistieron en un incendio estructural en Lago Puelo





Personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón intervino en un incendio de estructura registrado en jurisdicción de Lago Puelo, según informó de manera oficial el jefe del cuerpo activo, Enzo Navarro.





El siniestro tuvo lugar tras cruzar el paralelo, en un sector ubicado hacia la izquierda, tomando el primer callejón a la derecha y avanzando aproximadamente 500 metros.





Desde el cuartel local se movilizó personal para colaborar con las tareas de control del fuego, en un operativo que requirió la rápida respuesta de los equipos ante la emergencia.





Si bien no se brindaron mayores precisiones sobre los daños ocasionados ni sobre personas afectadas, se destacó la articulación entre los cuerpos de emergencia de la región para dar respuesta a este tipo de घटनas.





El trabajo conjunto entre jurisdicciones vuelve a poner en valor la coordinación y el compromiso de los bomberos voluntarios ante situaciones que demandan intervención inmediata.