Se entregaron cuatro casas más en Puerto Patriada

A menos de tres meses del inicio del incendio, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, junto al intendente de El Hoyo, César Salamín, entregaron la segunda etapa de viviendas siguiendo el cronograma estipulado, llegando así a un total de cinco familias que ya tienen la llave de su nuevo hogar.

Al momento de entregar las llaves, Torres destacó el espíritu solidario de la comunidad en el acompañamiento entre vecinos damnificados, y aseguró que “antes del invierno todos los afectados van a tener su casa, como corresponde”.

Además agregó que "lo importante es entender el valor de la palabra, el esfuerzo y todo lo que hicimos trabajando en conjunto con los intendentes, sin divisiones partidarias y con resultados concretos”

En la misma sintonía, el intendente César Salamín añadió: “Seguimos a paso firme con la construcción de las casas y todas las personas que perdieron su hogar van a tener un techo antes del invierno”.

En esta oportunidad se entregaron tres viviendas en la comunidad Pulgar y una a Benjamín Christ.

Las unidades habitacionales cuentan con una superficie de 40 m² distribuidos en planta baja, con dos dormitorios e instalaciones eléctricas y sanitarias completas. Incluyen pisos cerámicos y un equipamiento que comprende bacha, bajo mesada, cocina de cuatro hornallas con horno de ladrillos refractarios, artefactos de baño y tanque de agua con bomba. Además, disponen de sistema de calefacción de combustión lenta y termotanque de alta recuperación.











