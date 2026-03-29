Hallaron con vida a una pareja de turistas tras un intenso operativo en el Lago Epuyén

Se trata de dos ciudadanos alemanes que eran buscados desde la noche del sábado. Fueron encontrados durante la madrugada en la zona de Puerto Patriada, en El Hoyo.

Una pareja de turistas de origen alemán fue encontrada con vida en la madrugada de este domingo, luego de varias horas de búsqueda en el sector de Puerto Patriada, a orillas del Lago Epuyén.

El operativo se activó tras el reporte de la desaparición de un velero en el lago, lo que generó preocupación y movilizó a distintas instituciones de emergencia de la región.

Amplio despliegue en la zona

Del rastrillaje participaron efectivos policiales, personal de Protección Civil y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron de manera coordinada durante la noche.

La búsqueda se extendió por varias horas e incluyó recorridos tanto por el agua como por sectores de acampe cercanos, en un intento por dar con la embarcación y sus ocupantes.

Aparecieron durante la madrugada

Finalmente, cerca de las 4:00 de la mañana, la pareja fue localizada a unos 200 metros de la orilla.

Según se informó, ambos se encontraban en buen estado de salud y no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Tras ser asistidos en el lugar, fueron llevados al Camping El Faro, desde donde posteriormente regresaron por sus propios medios.

El hecho generó un importante despliegue preventivo y volvió a poner en foco la necesidad de extremar precauciones al realizar actividades náuticas en la región.