Rescate contrarreloj en el Cerro Motoco: operativo coordinado permitió hallar a una persona extraviada

Momentos de tensión se vivieron este martes en la zona del Cerro Motoco, cuando se activó un operativo de búsqueda y rescate tras la denuncia de una persona extraviada en plena montaña. La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios del Lago Puelo, sumada al trabajo articulado con otras instituciones, fue clave para lograr un desenlace positivo en pocas horas.

El alerta ingresó pasadas las 13:50 del lunes, lo que permitió poner en marcha el despliegue de recursos hacia el sector. En paralelo, el equipo logró establecer contacto telefónico con la persona, a quien se le brindaron indicaciones clave para resguardarse mientras avanzaba el operativo en terreno.





La intervención incluyó un trabajo articulado con el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPMF), que aportó tecnología de drone para optimizar las tareas de rastrillaje en una zona de geografía compleja. Esta herramienta resultó fundamental para agilizar la localización.

Gracias a la coordinación entre las instituciones y la rápida respuesta, cerca de las 16:24 se logró dar con la persona, quien se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente, se inició el descenso acompañado por el personal interviniente, cerrando el operativo sin mayores complicaciones.





Desde los equipos de emergencia destacaron la importancia del trabajo conjunto y la utilización de recursos tecnológicos en este tipo de situaciones, donde cada minuto cuenta.