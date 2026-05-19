De El Bolsón a Europa: Gabriel Azocar buscará su sueño futbolístico en Austria



Una historia de esfuerzo, perseverancia y sueños que cruzan fronteras tiene como protagonista a Gabriel Azocar, un joven futbolista de apenas 17 años que en los próximos meses tendrá la oportunidad de demostrar su talento nada menos que en Austria, tras haber superado una primera instancia de pruebas futbolísticas realizadas en San Carlos de Bariloche. Una historia de esfuerzo, perseverancia y sueños que cruzan fronteras tiene como protagonista a Gabriel Azocar, un joven futbolista de apenas 17 años que en los próximos meses tendrá la oportunidad de demostrar su talento nada menos que en Austria, tras haber superado una primera instancia de pruebas futbolísticas realizadas en San Carlos de Bariloche.





La noticia genera entusiasmo en el deporte regional, ya que el joven mediocampista, nacido y formado con la pasión intacta por el fútbol, se prepara para vivir una experiencia que podría marcar un antes y un después en su carrera deportiva.





Detrás de este gran paso aparece también el acompañamiento incondicional de su madre, Yanina, quien fue clave para que esta oportunidad se concretara. Según relató, todo comenzó cuando vio una convocatoria para pruebas futbolísticas difundida en Bariloche. Sin dudarlo, decidió compartirle la información a su hijo.





“Vi la noticia de las pruebas, le mandé una captura y le pregunté si quería anotarse. Me dijo que sí, que anotara también a un amigo, así que fuimos”, contó la madre con emoción.





La pasión de Gabriel por el fútbol comenzó desde muy pequeño. Según recuerda Yanina, a los cinco años ya había comenzado a jugar y desde entonces su vida estuvo ligada a la pelota.





“El nene empezó a los cinco años. Era fútbol todo el tiempo. Ya sabíamos que ese era su destino”, relató entre risas.





En Bariloche, Gabriel logró destacarse y superar la primera evaluación, abriéndose así la puerta a una instancia mucho más importante: viajar a Europa para continuar con las pruebas frente a distintos clubes austríacos.









Para el joven deportista, esta posibilidad representa un sueño enorme. Aunque reconoce su fanatismo por River Plate, entiende que esta oportunidad puede cambiar su futuro.





“Es una oportunidad muy grande. Jugar al fútbol y tener esta chance es algo muy lindo. Siempre soñé con jugar en River porque es mi club, pero estar en Europa también es hermoso”, expresó Gabriel.





De acuerdo a lo previsto, el viaje se concretaría en agosto, con llegada a Viena, capital de Austria, donde participará de evaluaciones en distintas instituciones futbolísticas.





Si bien todavía la familia no tiene confirmado con exactitud cuáles serán todos los clubes que observarán al joven futbolista, sí saben que el recorrido incluirá varias pruebas en la capital austríaca.





Mientras tanto, comienza otra etapa igual de importante: reunir el dinero necesario para afrontar los costos del viaje, pasajes y estadía, algo para lo cual la familia ya comenzó a trabajar con tiempo.





La historia de Gabriel Azocar refleja el sacrificio de muchas familias de la región que acompañan a sus hijos en el deporte, apostando a los sueños con esfuerzo y convicción. Hoy, aquel niño que vivía pensando en una pelota está a un paso de medir su talento en el fútbol europeo, para quienes puedan acompañar su sueño damos el alias europa2026gaby.