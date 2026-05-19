Geólogos viajaron a ver el extraño humo bajo tierra en Chubut y se encontraron con un inesperado obstáculo. Chubut

El fuego humeante saliendo de grietas en el suelo sorprendió a los vecinos de la meseta central en Chubut a fines de abril pasado. Los focos de fuego subterráneo detectados en la zona de Gastre generaron gran interés y curiosidad tras la viralización de las imágenes. Sin embargo, lo que podría desentrañar todo el misterio quedó frustrado por una insólita situación.





Un equipo de geólogos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco viajó hasta la zona para analizar el fenómeno, pero no pudo ingresar al campo donde se registran las emanaciones de humo porque el propietario les prohibió el acceso. Así lo confirmó César Navarrete, profesor de Geología y secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la universidad.

Ante esa situación, los investigadores permanecieron en Gastre y recién al día siguiente fueron recibidos por el jefe comunal, quien les pidió disculpas y confirmó que el dueño mantenía su decisión.





La negativa dejó sin respuestas tanto a la comunidad como a los especialistas, que no pudieron verificar si el fenómeno continúa activo ni establecer con precisión qué ocurre bajo tierra.

¿QUÉ HAY DETRÁS DEL FUEGO SUBTERRÁNEO?

De todos modos, a partir de las imágenes que circularon en los últimos días, Navarrete considera que la hipótesis más probable es que existan capas de carbón o materia orgánica cerca de la superficie que se encendieron de manera natural y continúan propagándose bajo tierra.





El geólogo aclaró además que, en principio, no parecería tratarse de un fenómeno de alto riesgo, salvo que las capas afectadas sean muy extensas o profundas, lo que podría mantener el fuego activo durante un largo período.

El fenómeno inusual fue detectado a fines de abril pasado, dejando más incertidumbre que certeza. Las imágenes se volvieron virales por lo impactante.En este marco, explicó que el viaje se organizó a partir de un pedido realizado por el jefe comunal de Gastre, Marcelo Aranda. La universidad dispuso una camioneta, combustible y fondos para concretar el traslado de los especialistas, ante la preocupación generada por las columnas de humo y las grietas detectadas en un campo de la zona rural.La versión de probable actividad volcánica en la zona fue descartada desde un principio por los investigadores.