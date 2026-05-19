El esposo de Ana Lía Corte rompió el silencio y publicó una carta pública en sus redes

En el comunicado, el hombre explicó que Ana Lía es paciente psiquiátrica desde 2019 y que, durante el último mes previo a su desaparición, habían reaparecido episodios de insomnio y depresión que derivaron en un reajuste de su medicación.





El viernes 8 de mayo, la mujer de 52 años se fue de su casa sin teléfono ni documentos, pero llevando consigo una mochila con sus remedios. Desde entonces no hay rastros de ella.





No es la primera vez que la familia atraviesa una situación similar. Marques recordó un episodio ocurrido en 2021, en plena pandemia, cuando Ana Lía desapareció durante un día de lluvia intensa y fue encontrada al día siguiente con hipotermia en la playa del kilómetro 4. En aquella oportunidad, fue un perro de búsqueda especialmente entrenado el que la localizó en un sector que ya había sido rastrillado.





La carta también apuntó a responder las críticas que circularon en redes sociales y medios por la escasa presencia de Marques ante las cámaras. El hombre explicó que su silencio no responde a indiferencia sino a la necesidad de contener a su hijo de 12 años. "Solo quien ha pasado por la desaparición de un familiar y convivir con alguien con diagnóstico psiquiátrico podrá entender la situación que atravieso", escribió.





Sobre su decisión de publicar el texto en este momento, Marques aclaró que necesitó ayuda para redactarlo ya que el castellano no es su lengua materna, y quiso que el comunicado reflejara "fehacientemente la cronología de los hechos".





La búsqueda de Ana Lía Corte continúa activa con rastrillajes, peritajes y operativos en distintos puntos de la ciudad. La familia pide que se siga difundiendo el caso. "Todos quienes bien la queremos oramos porque aparezca lo antes posible", concluye la carta. ANB





Milton Marques, de origen brasileño, publicó una carta en redes sociales para explicar la situación de salud mental de su esposa, desaparecida desde el 8 de mayo.A once días de la desaparición de Ana Lía Corte, su esposo decidió pronunciarse ante la creciente repercusión pública del caso. Milton Marques, brasileño de nacimiento, publicó una carta en redes sociales en la que reveló por primera vez detalles sobre la salud mental de la mujer y pidió evitar "especulaciones sin fundamentos".