Tragedia en el lago Epuyén: murió un vecino de Lago Puelo tras el vuelco de dos veleros

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Un trágico accidente náutico ocurrido durante la tarde del sábado en el lago Epuyén terminó con la vida de un hombre de 47 años, domiciliado en Lago Puelo. El hecho se registró en el sector conocido como Planicie Chica y fue confirmado oficialmente pasadas las 21.

Vuelco en medio del viento y el oleaje

De acuerdo a la información brindada por fuentes oficiales, cinco personas navegaban a bordo de dos veleros cuando, producto de las condiciones climáticas —principalmente el viento y el oleaje— ambas embarcaciones se dieron vuelta.

Cuatro de los tripulantes lograron salir del agua por sus propios medios, pero uno de ellos, identificado como G.P., no consiguió ponerse a salvo.

Pedido de auxilio y rastrillaje

Tras alcanzar la costa, los sobrevivientes —todos oriundos de Lago Puelo— caminaron hasta la vivienda del poblador Eduardo Iuso, donde recibieron asistencia inmediata. Desde allí se dio aviso a los organismos de emergencia.

En paralelo, Demian Iuso, hijo del propietario, aguardó a que el lago se calmara y salió en una lancha particular para recorrer la costa del cerro Pirque. Fue en ese sector, precisamente en Planicie Chica, donde logró hallar el cuerpo de la víctima, boca abajo y sin signos vitales.

Luego del rescate, el cuerpo fue trasladado al hospital de Epuyén para la realización de los procedimientos correspondientes.

Cómo ocurrió el accidente

Según relataron los propios sobrevivientes, el grupo había partido alrededor de las 13 desde Puerto Patriada en dos veleros. Aproximadamente una hora y media después, cerca de las 14:30, las embarcaciones volcaron debido a las condiciones del lago.

Otras versiones indicaron que entre los ocupantes podría haber habido menores y que ninguno llevaba chalecos salvavidas al momento del accidente.

Operativo y pericias

El jefe de la comisaría de Epuyén, Marcos Troncoso, encabezó el operativo, en el que también participaron efectivos de Protección Civil y del área de Pesca del noroeste del Chubut.

Posteriormente intervino personal de Criminalística, aunque las primeras evaluaciones indican que se trató de un hecho accidental, por lo que no se requirió la intervención de la Fiscalía.