Rápido accionar policial permitió recuperar motos robadas y avanzar en causas por violencia en la localidad.



Desde el ámbito provincial destacan una baja sostenida en los índices delictivos en Río Negro, y en El Bolsón ese escenario se refleja en una mayor presencia policial tanto en el casco céntrico como en los barrios, con patrullajes reforzados y la intervención de la Brigada Motorizada. En ese contexto, durante el último fin de semana se registraron hechos delictivos que, según autoridades policiales, tuvieron resolución casi inmediata. Desde el ámbito provincial destacan una baja sostenida en los índices delictivos en Río Negro, y en El Bolsón ese escenario se refleja en una mayor presencia policial tanto en el casco céntrico como en los barrios, con patrullajes reforzados y la intervención de la Brigada Motorizada. En ese contexto, durante el último fin de semana se registraron hechos delictivos que, según autoridades policiales, tuvieron resolución casi inmediata.





La subcomisario Gabriela Campillay, titular de la Unidad 12, brindó detalles sobre un robo ocurrido el sábado 28 a las 6 de la mañana, cuando se recepcionó un llamado alertando sobre la sustracción de una motocicleta en calle Dorrego, entre 25 de Mayo y Roca. Gracias a un operativo rápido y a líneas de investigación previamente establecidas, el personal logró recuperar el rodado en pocas horas.





Según explicó la funcionaria, el trabajo policial se apoya en un esquema de investigación que permite identificar posibles autores y los lugares donde suelen ocultar los vehículos sustraídos. En este caso, el presunto responsable sería un menor de edad, lo que complejiza la intervención judicial. La moto, robada cerca de las 4 de la madrugada, fue recuperada alrededor de las 8, tras un accionar coordinado con la Fiscalía, que dispuso su restitución al propietario previa acreditación.





En paralelo, otro hecho tuvo resolución en las últimas horas cuando, a partir de un llamado al 911, un vecino del barrio Renoval informó el hallazgo de una motocicleta entre pastizales en un predio de su propiedad. Tras verificar las características del rodado, la policía constató que se trataba de una moto sustraída el 14 de marzo en barrio Obrero.





El vehículo fue secuestrado y posteriormente entregado a su dueña tras el reconocimiento correspondiente. De acuerdo a lo informado, la motocicleta se encontraba en buen estado general, sin faltantes de piezas, aunque presentaba daños en el sistema de cables, una modalidad frecuente utilizada para su encendido tras el robo.





Además de los hechos contra la propiedad, la subcomisario Campillay se refirió a una situación de violencia de género que también demandó intervención policial. Si bien la víctima no radicó denuncia formal, se iniciaron actuaciones de oficio y se dio intervención a la Fiscalía, que avanzó con la detención del agresor a la espera de la formulación de cargos.





En este sentido, la funcionaria destacó el trabajo articulado con la Comisaría de la Familia y organismos especializados en el abordaje de estas problemáticas, como la oficina de asistencia a víctimas (FAVIC), que brinda acompañamiento integral. Subrayó la importancia de que las víctimas comprendan la gravedad de los hechos y accedan a las redes de contención disponibles para evitar la reiteración de situaciones de violencia.





Consultada sobre la posibilidad de revertir conductas violentas, Campillay remarcó que, especialmente en jóvenes, es fundamental el acompañamiento psicológico y el sostén familiar. Indicó que muchos de estos comportamientos responden a patrones aprendidos, pero que con intervención adecuada existe una alta probabilidad de cambio.





Finalmente, resaltó el trabajo en red que se lleva adelante en El Bolsón entre distintas instituciones, como el hospital local, áreas de género, el Consejo de la Mujer y organizaciones comunitarias, lo que permite un abordaje más integral tanto de la inseguridad como de la violencia social.