Arroyo Negro: el DPA deslinda responsabilidades y atribuye al Municipio la limpieza del cauce en El Bolsón

El delegado del organismo provincial, Matías Torman, respondió a las declaraciones del secretario de Planeamiento municipal, Walter Forestier, y sostuvo que el mantenimiento del curso hídrico dentro del ejido urbano corresponde a la órbita local. Admitió falta de maquinaria en la zona y llamó a reforzar controles por el vertido de residuos.





En medio de la preocupación por el estado del Arroyo Negro, un curso hídrico clave que atraviesa longitudinalmente la localidad de El Bolsón y que suele verse afectado durante crecidas por la acumulación de residuos y vegetación, el delegado del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Matías Torman, aclaró el alcance de las responsabilidades institucionales y respondió a los recientes dichos del secretario de Planeamiento municipal, Walter Forestier.





El funcionario provincial explicó que, una vez que los arroyos ingresan al ejido urbano, su carácter cambia y pasan a funcionar principalmente como sistemas pluviales. “Todo lo que son arroyos dentro del ejido urbano y municipal dejan de ser arroyos y pasan a actuar como pluviales”, señaló Torman, subrayando que en ese contexto la injerencia directa corresponde al Municipio.





Las declaraciones surgen luego de que Forestier manifestara que la limpieza y mantenimiento del Arroyo Negro sería un compromiso del DPA. Frente a esto, Torman relativizó la controversia y atribuyó la diferencia de criterios a una cuestión de experiencia en la gestión. “No, está bien, también es un funcionario nuevo. Hay cosas que en el correr del tiempo las vas aprendiendo”, afirmó, descartando intencionalidades políticas o “chicanas” en el planteo. “Yo creo que es desconocimiento”, agregó.





En cuanto a la situación actual, el delegado reconoció limitaciones operativas del organismo provincial. “Este año no tenemos equipos en la zona para poder trabajar en la limpieza”, indicó, aunque aclaró que el DPA mantiene una disposición histórica de colaboración con el Municipio cuando las condiciones lo permiten. “Siempre estamos en apoyo”, remarcó.





Respecto a la posibilidad de resolver el problema de fondo, especialmente ante un otoño e invierno que se anticipan lluviosos, Torman sostuvo que el Municipio ya viene realizando tareas, aunque reconoció que los procesos administrativos pueden demorar soluciones estructurales. En ese sentido, mencionó la puesta en marcha de concursos de licitación para la limpieza tanto del Arroyo Negro .





Otro de los puntos críticos abordados fue el impacto de prácticas irresponsables por parte de vecinos, que agravan la situación del cauce. En particular, se refirió a episodios recientes registrados en redes sociales, donde se observa a personas arrojando residuos al arroyo tras la recuperación de materiales reutilizables. “Eso sí es complicado”, sostuvo, y enfatizó la necesidad de un trabajo articulado entre Provincia y Municipio, especialmente a través de las áreas de Ambiente.





Finalmente, Torman hizo un llamado a la comunidad para involucrarse activamente en el cuidado del entorno. “Para cualquier vecino que vea la situación, comunicarse con la oficina del DPA o con la oficina de ambiente para poder actuar en consecuencia”, concluyó.



