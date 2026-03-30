El Bolsón suma un nuevo vehículo municipal y refuerza su parque automotor

El intendente Bruno Pogliano presentó un utilitario adquirido con fondos propios y destacó la inversión como parte de una política de fortalecimiento del patrimonio público.





El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, encabezó la presentación de un nuevo vehículo incorporado al parque automotor municipal, en el marco de una política sostenida de fortalecimiento del patrimonio público y mejora de las condiciones de trabajo del personal.





Se trata de un utilitario modelo Fiorino, destinado al área de Compras, con muy poco kilometraje. La unidad fue adquirida con fondos propios del municipio, mediante una inversión de 27 millones de pesos.





“Esta incorporación permite seguir optimizando los recursos y brindar mejores herramientas a nuestros trabajadores para el desarrollo de sus tareas diarias”, destacó el jefe comunal durante el acto.





Renovación del parque automotor





En ese contexto, Pogliano remarcó que, a lo largo de su gestión, ya se han incorporado más de 20 vehículos y maquinarias, tanto livianos como pesados, consolidando lo que definió como un proceso de renovación histórica del parque automotor.





Según indicó, estas inversiones tienen un impacto directo en la mejora de los servicios y en la capacidad operativa del municipio.





“El Bolsón está mejor. Hemos avanzado en infraestructura, en servicios, en cercanía con los vecinos y en la integración de sectores que durante muchos años estuvieron postergados. Vamos a seguir trabajando en ese camino, incorporando equipamiento y fortaleciendo cada área municipal”, afirmó.





Más maquinaria en camino





Además, el intendente adelantó que en los próximos días se sumará una nueva maquinaria pesada: una retroexcavadora marca New Holland, adquirida mediante financiamiento del Banco Patagonia.





Esta incorporación permitirá potenciar las tareas operativas en distintos puntos de la localidad, ampliando la capacidad de respuesta del municipio.





Con estas acciones, el Gobierno municipal reafirma su compromiso de continuar invirtiendo en equipamiento, optimizando los recursos públicos y acompañando el trabajo diario de los empleados municipales, con el objetivo de brindar servicios de mayor calidad a toda la comunidad de El Bolsón.