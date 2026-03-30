EL MUNICIPIO DE EL BOLSÓN ABRE LA INSCRIPCIÓN AL PLAN CALOR 2026

La Municipalidad de El Bolsón, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, informa que se encuentra abierta la inscripción al Plan Calor 2026, una política pública fundamental destinada a acompañar a las familias durante la temporada invernal.





El programa, que se implementa de manera sostenida año tras año, garantiza la asistencia a los sectores más vulnerables mediante la provisión de leña y garrafas, recursos esenciales para afrontar las bajas temperaturas. En este sentido, la gestión del intendente Bruno Pogliano reafirma su compromiso de consolidar esta política como un eje central de acompañamiento social.





Desde el Municipio destacaron que el Plan Calor constituye una política de Estado local, que se fortalece en cada edición a partir de la cercanía con los vecinos y vecinas, el trabajo territorial y la articulación de los equipos municipales, con el objetivo de garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.





Para inscribirse, las personas interesadas deberán acercarse con DNI a los puntos y horarios establecidos en cada barrio. Para mayor información, pueden comunicarse de lunes a viernes de 8 a 13 hs al teléfono 4492813, o dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en calle Saavedra 2878.