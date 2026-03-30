Denuncian grave situación edilicia del Hospital de El Bolsón

Leandro García apuntó contra el ajuste nacional, la falta de gestión provincial y presentó un pedido de informes.

El legislador provincial Leandro García (PJ–NE) expresó su profunda preocupación por la crítica situación edilicia del Hospital de El Bolsón, advirtiendo que lo que ocurre en nuestra localidad no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa del deterioro general del sistema de salud pública en la Argentina producto de las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno Nacional.

“Hace tiempo venimos alertando sobre el impacto concreto que tiene el desfinanciamiento del Estado en áreas sensibles como la salud. Lo que hoy vemos en el Hospital de El Bolsón —problemas de infraestructura, falta de mantenimiento y condiciones que ponen en riesgo tanto a trabajadores como a pacientes— es la expresión más cruda de ese abandono”, sostuvo García.

En ese marco, el legislador informó que en el día de la fecha presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial, con el objetivo de obtener precisiones sobre el estado edilicio del hospital, las partidas presupuestarias asignadas para su mantenimiento, y las acciones previstas para garantizar condiciones dignas de atención.

“El Gobierno Nacional ha decidido correrse de sus responsabilidades básicas, desfinanciando programas, paralizando obras y dejando a las provincias a la deriva. Pero esa retirada no es neutra: se traduce en hospitales que se caen a pedazos, en profesionales sobrecargados y en una comunidad que ve vulnerado su derecho a la salud”, agregó.

Asimismo, García remarcó que estas advertencias no son nuevas: “Lo venimos diciendo, el sistema de salud no tolera más recortes, la salida del segundo vice ministro de Salud en pocos meses, los problemas con la facturación de horas extras, la salida de equipos de conducción de hospitales de distintos puntos de Rio Negro, y los innumerables problemas edilicios, hablan de un estado critico y estructural que requiere una revisión integral de la política de salud provincial”

Tambien resaltó que desde su bancada se impulsaron la conformación de los consejos locales de salud como una herramienta importante para abordar esta situacion, Consejos establecidos por ley y frenados por el gobierno provincial, donde toda la comunidad en conjunto con el equipo de conducción y trabajadores de salud publica pueden trabajar en alternativas para atender las problemas del sistema local de salud.

Finalmente, el legislador señaló la necesidad urgente de que el Gobierno Provincial gestione recursos extraordinarios y priorice la inversión en salud pública: “No podemos naturalizar este deterioro. La salud no puede esperar ni ser variable de ajuste. Vamos a seguir insistiendo, controlando y proponiendo, porque está en juego nada menos que la vida de nuestros vecinos y vecinas”.