Denuncian grave situación edilicia del Hospital de El Bolsón

Leandro García apuntó contra el ajuste nacional, la falta de gestión provincial y presentó un pedido de informes.
El legislador provincial Leandro García (PJ–NE) expresó su
profunda preocupación por la crítica situación edilicia del Hospital de El
Bolsón, advirtiendo que lo que ocurre en nuestra localidad no es un hecho
aislado, sino la consecuencia directa del deterioro general del sistema de
salud pública en la Argentina producto de las políticas de ajuste impulsadas
por el Gobierno Nacional.
“Hace tiempo venimos alertando sobre el impacto concreto que
tiene el desfinanciamiento del Estado en áreas sensibles como la salud. Lo que
hoy vemos en el Hospital de El Bolsón —problemas de infraestructura, falta de
mantenimiento y condiciones que ponen en riesgo tanto a trabajadores como a
pacientes— es la expresión más cruda de ese abandono”, sostuvo García.
En ese marco, el legislador informó que en el día de la
fecha presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial,
con el objetivo de obtener precisiones sobre el estado edilicio del hospital,
las partidas presupuestarias asignadas para su mantenimiento, y las acciones
previstas para garantizar condiciones dignas de atención.
“El Gobierno Nacional ha decidido correrse de sus
responsabilidades básicas, desfinanciando programas, paralizando obras y
dejando a las provincias a la deriva. Pero esa retirada no es neutra: se
traduce en hospitales que se caen a pedazos, en profesionales sobrecargados y
en una comunidad que ve vulnerado su derecho a la salud”, agregó.
Asimismo, García remarcó que estas advertencias no son
nuevas: “Lo venimos diciendo, el sistema de salud no tolera más recortes, la
salida del segundo vice ministro de Salud en pocos meses, los problemas con la
facturación de horas extras, la salida de equipos de conducción de hospitales
de distintos puntos de Rio Negro, y los innumerables problemas edilicios,
hablan de un estado critico y estructural que requiere una revisión integral de
la política de salud provincial”
Tambien resaltó que desde su bancada se impulsaron la
conformación de los consejos locales de salud como una herramienta importante
para abordar esta situacion, Consejos establecidos por ley y frenados por el
gobierno provincial, donde toda la comunidad en conjunto con el equipo de
conducción y trabajadores de salud publica pueden trabajar en alternativas para
atender las problemas del sistema local de salud.
Finalmente, el legislador señaló la necesidad urgente de que
el Gobierno Provincial gestione recursos extraordinarios y priorice la
inversión en salud pública: “No podemos naturalizar este deterioro. La salud no
puede esperar ni ser variable de ajuste. Vamos a seguir insistiendo,
controlando y proponiendo, porque está en juego nada menos que la vida de
nuestros vecinos y vecinas”.
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