Agredieron con un arma blanca a un brigadista del SPLIF en El Manso tras pedir que apaguen un fuego

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 22. El trabajador fue atacado cuando regresaba de cumplir funciones y sufrió una lesión en un dedo. La familia denunció amenazas previas y posteriores al episodio.





Un grave hecho de violencia se registró en la zona de El Manso, sobre la Ruta Provincial 83, kilómetro 22, donde un brigadista del SPLIF fue agredido físicamente y herido con un arma blanca luego de pedir que se apagara un fuego encendido en un camping del sector, en el marco de las restricciones vigentes por el riesgo de incendios forestales.

Según el testimonio brindado por la esposa del trabajador, el episodio tuvo su origen el martes, cuando turistas alertaron sobre un fuego de gran magnitud encendido en un camping cercano. “Sabemos que su marido trabaja en el SPLIF y sabemos que no se puede hacer fuego”, le manifestaron, visiblemente preocupados.

Aunque se encontraba de franco, el brigadista dio aviso a un compañero que estaba de guardia, quien se acercó al lugar y pidió de manera respetuosa que apagaran el fuego. Esta situación habría generado el enojo del propietario del camping, quien, de acuerdo a la denuncia, reaccionó de forma agresiva.

La situación escaló este miércoles, cuando el brigadista regresaba de cumplir funciones y llegó con el móvil oficial hasta la tranquera de la subcentral. Allí, según relataron, el hombre lo estaba esperando armado con un cuchillo. “De la nada lo quiso apuñalar, le pegó trompadas y le cortó el dedo”, señaló la mujer, detallando que su esposo vestía el uniforme del SPLIF al momento del ataque.

Como consecuencia de la agresión, el trabajador sufrió una lesión en una de sus falanges, por la cual recibió atención médica. Además, la familia aseguró haber recibido amenazas posteriores, tanto de manera presencial como telefónica. “Estamos todos amenazados, nos dijo que lo iba a volver a agarrar”, afirmó.

La denuncia fue radicada en la comisaría correspondiente, y la familia expresó su preocupación por la falta de conciencia de algunos pobladores. “Lamentablemente hay gente que todavía no entiende que no se puede hacer fuego”, remarcó la mujer, quien también denunció insultos y hostigamiento tras haber difundido mensajes de prevención en redes sociales.

El hecho genera alarma en la comunidad, en un contexto donde brigadistas y personal de emergencia trabajan bajo presión extrema para prevenir y combatir incendios forestales, y donde se reiteran los pedidos de respeto a las normas y al personal que cumple funciones esenciales para proteger vidas y el ambiente.