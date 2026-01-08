Informe meteorológico amateur de Joaquin Sirera





Actualización pertinente de las previsiones del tiempo en la Comarca Andina del paralelo 42 Patagonia Argentina debido a los incendios forestales que se presentan y registran en la zona:









Previsiones meteorológicas abarcando a El Bolsón, Paraje Entre Rios, Lago Puelo, El Hoyo, Puerto Patriada, Mallín Ahogado, Epuyén, Cholila, El Maitén y Cuesta del Ternero:





El Dia de mañana viernes 9/01 con bajas chances de tormentas eléctricas dispersas y aisladas, sábado 10 con circunstancias que pueden presentar nubosidad variable, aumentos y disminuciones en la cobertura de nubes, parcial a algo nublado y viceversa, domingo con posibilidades no tan altas de precipitaciones, condiciones similares al sábado, pero con tiempo inestable, bajas chances de precipitaciones.





Vientos entre leves, moderados, regulares que pueden sentirse fuertes si se presentan ráfagas.





Índice de radiación solar UV en niveles entre muy altos y extremos con sol directo. Con nubosidad pronosticada entre moderado, alto y/o muy alto.





Todo indica, que las precipitaciones, en mayor medida para el alivio de los incendios, llegarían a partir del miércoles 14/01/2026 con un recambio de masas de aire definitivo, acompañado de características polares en forma de lo que se conoce como “pulso” de aire frío con dichos condicionamientos, y el mismo ingresaría con nevadas hacia el jueves (plazo limitando los siete días de pronóstico) hay que esperar a ver cómo evolucionen las previsiones del tiempo.

