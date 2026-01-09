Incendio forestal: aseguran que las viviendas están protegidas, pero preocupa el avance del viento



Pese a las altas temperaturas y las ráfagas previstas para la jornada, las autoridades indicaron que no hay viviendas en riesgo inmediato. El foco de atención está puesto en la zona de El Pedregoso, expreso Cesar Salamín intendente de El Hoyo. Pese a las altas temperaturas y las ráfagas previstas para la jornada, las autoridades indicaron que no hay viviendas en riesgo inmediato. El foco de atención está puesto en la zona de El Pedregoso, expreso Cesar Salamín intendente de El Hoyo.





Las tareas de control del incendio forestal continúan sin que, por el momento, se registren complicaciones mayores en relación con las viviendas de la zona afectada. Así lo indicaron desde el operativo, al confirmar que las casas y estructuras cercanas se encuentran resguardadas.





“No tenemos complicaciones, las casas están en resguardado, no tenemos mayores problemas” No obstante, advirtieron que las condiciones climáticas representan un factor de riesgo importante para el desarrollo de la jornada.





Se espera un día con altas temperaturas y fuerte presencia de viento, lo que podría generar dificultades en el combate del fuego. En ese sentido, remarcaron que el sector de El Pedregoso será uno de los puntos más sensibles cuando comiencen a intensificarse las ráfagas.





“Hoy va a ser mucho calor, mucho viento, así que vamos a estar complicados seguramente cuando empiece a levantarse el viento en la zona de Pedregoso”, explicaron, al tiempo que insistieron en que la situación está bajo monitoreo constante.



