Intentó robar en un motorhome estacionado, golpeo salvajemente a una mujer embarazada, fue detenido tras un forcejeo en El Bolsón

Un hombre de 26 años fue detenido luego de intentar robar distintos elementos del interior de un vehículo tipo motorhome, golpeo salvajemente a una mujer embarazada, el vehiculo se encontraba estacionado en la calle Rivadavia, en nuestra localidad de El Bolsón.

El hecho se registró alrededor de las 20:30 horas, cuando el sistema de emergencias 911 recibió varios llamados de vecinos que alertaban sobre la presencia de un sujeto que habría ingresado a un colectivo estacionado con intenciones de cometer un robo.





De acuerdo a la información policial, el individuo logró ingresar al vehículo sin ejercer violencia. Sin embargo, fue sorprendido mientras se encontraba dentro de la unidad, lo que derivó en un forcejeo con las personas presentes en el lugar. Durante ese momento, una mujer resultó lesionada producto de la agresión.

Tras el aviso al 911, personal de la Comisaría 12° acudió rápidamente al lugar y logró aprehender al sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia policial.

En el marco de la intervención se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de robo en grado de flagrancia agravado. El hombre quedó alojado en la unidad policial a disposición de la Justicia.

Asimismo, los objetos que el sujeto habría intentado sustraer —entre ellos un televisor, prendas de vestir, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos— fueron recuperados por el personal policial y restituidos a sus propietarios.