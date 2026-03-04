Robaron una barbería sobre avenida Sarmiento y su dueña denunció pérdidas cercanas a los dos millones de pesos





Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la madrugada en una barbería ubicada sobre avenida Sarmiento, uno de los accesos principales a la ciudad de El Bolsón. La víctima fue Paula Lucero, titular del comercio, quien relató que al llegar al local se encontró con importantes daños y el faltante de gran parte de sus herramientas de trabajo.





“Varias veces suelo tener el teléfono encendido por si pasa algo, porque no es la primera vez que me roban. Ya varias veces me han robado”, expresó Lucero. Según contó, cerca de las seis de la mañana recibió una llamada en la que le informaron que habían ingresado a su local durante la noche. “Me desperté con una llamada a las seis y pico de que me habían entrado a robar. Me dijeron: ‘encontramos un bolso, venite para acá y te explicamos’”, relató.













Al llegar al comercio, la situación fue desoladora. “Encontré que estaba todo desastre, todo roto, faltaban máquinas”, indicó. En ese momento le informaron que una persona había dejado un bolso con parte de los elementos sustraídos, por lo que debía realizar la denuncia correspondiente para poder retirarlo. “Me dijeron: ‘andá a la comisaría, presentá tu denuncia y ahí retirás el bolso’”.

La comerciante señaló que el accionar de los autores le resultó llamativo. “Me dijeron que apareció una persona que rodeó la comisaría, dejó eso y se fue. Salieron a ver quién estaba y no encontraron a nadie, así que agarraron el bolso”, explicó, y agregó: “Es raro que si estuvieron robando en horas de la madrugada, a las pocas horas vayan a devolver un bolso con la mercadería robada”.





En cuanto a lo sustraído, Lucero prefirió no hacer un cálculo exacto, aunque estimó que el daño económico es muy importante. “No quiero ni sacar un aproximado, pero cerca de dos millones seguro. Sustrajeron como 35 o 40 gorras, todas las máquinas que tenía, no dejaron nada. El plan era llevarse todas las máquinas”, detalló. También mencionó el robo de cargadores, filos, papeles de cuello y otros elementos de trabajo.













Las cámaras de seguridad del local registraron el hecho durante varias horas. “Todavía como dos horas en la cámara se ve que daban vueltas, revisaban, miraban”, afirmó. Si bien dijo no reconocer a las personas, sostuvo que las imágenes permitirían avanzar en la investigación. “En las cámaras se ve quiénes son las personas, así que también en la comisaría identificaron quiénes son”.





A pesar del mal momento, la comerciante se mostró con expectativas de recuperar lo robado. “Yo creo que van a aparecer las cosas, que va a aparecer todo”, concluyó.