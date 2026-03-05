Olguita Nasif, pionera del turismo en El Bolsón, fue reconocida y celebró junto a su familia y vecinos

En una jornada cargada de emoción y reconocimiento, Olguita Nasif —histórica referente del turismo en El Bolsón— fue homenajeada por su trayectoria y su aporte al desarrollo turístico de la localidad. Rodeada de vecinos, colegas y su familia, la pionera no pudo ocultar la emoción al recibir el cariño de su comunidad.

“Me siento tan pero tan emocionada que yo soy media dura, pero realmente hoy se me desarmó el mundo y siento todo el cariño de todo mi querido pueblo”, expresó conmovida al ser consultada sobre lo que significaba para ella este reconocimiento.

Olguita recordó que el camino para posicionar a El Bolsón como destino turístico no fue sencillo. En aquellos años, explicó, debieron enfrentar grandes desafíos para lograr mejoras en infraestructura y conectividad. “Era bastante difícil, era un gran desafío y una gran bendición porque teníamos una gran fuerza para hacerlo”, señaló.

Entre esas luchas mencionó el reclamo por la pavimentación de rutas y mejores comunicaciones para facilitar la llegada de visitantes. Incluso recordó que en una comisión que impulsaba estos reclamos era la única mujer. “A todos nos llevaron presos y yo adelante de todo, por supuesto”, relató con una mezcla de orgullo y humor.





La pionera también reflexionó sobre su rol como mujer en un ámbito donde muchas veces debió abrirse camino entre obstáculos. “Siempre hubo caballeros que me ponían trampitas en la rueda, pero eso me daba más impulso todavía para seguir adelante”, afirmó.

En ese sentido, destacó la pasión que siempre sintió por el turismo y aseguró que, de tener la oportunidad, volvería a recorrer el mismo camino. “Si yo tendría que volver para atrás, lo haría de nuevo”, aseguró.

Durante la charla también evocó cómo era trabajar en el turismo décadas atrás, cuando la tecnología no existía y la organización se realizaba de manera mucho más artesanal. “Yo tenía señales de humo y después me llamaban desde el correo para darme turno en la radio, porque nos manejábamos por radio para las reservas de aviones y colectivos”, recordó.

El reconocimiento también fue una oportunidad para compartir el momento con su familia. Su esposo, con quien lleva más de 50 años de matrimonio, destacó el compromiso y la personalidad de Olguita. “Hace 50 años que estamos juntos y la sigo queriendo como antes o más que antes”, expresó entre risas.

A lo largo de su vida, Olguita no solo trabajó por el desarrollo turístico del pueblo, sino que también impulsó espacios culturales y sociales en una época en la que El Bolsón comenzaba a transformarse. Recordó, por ejemplo, la llegada de la música y los primeros espacios donde sonaban artistas de distintos estilos, en un contexto marcado por la llegada de jóvenes y nuevas corrientes culturales.

Hoy, con la mirada puesta en el presente, se mostró orgullosa de ver cómo las nuevas generaciones continúan promoviendo el destino. Incluso uno de sus hijos se desempeña como embajador turístico de El Bolsón en distintos lugares del mundo.

El reconocimiento recibido refleja el valor de quienes, con trabajo y convicción, fueron sentando las bases del desarrollo turístico de la comarca. Y para Olguita Nasif, más allá de los homenajes, el mayor premio sigue siendo el cariño de su comunidad.