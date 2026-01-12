Violento ataque entre vecinos en El Bolsón: un hombre permanece internado y hay un detenido





Un grave hecho de violencia entre vecinos ocurrido durante el fin de semana en la zona sur de El Bolsón terminó con un hombre herido de arma blanca y la detención de una pareja, uno de cuyos integrantes permanece privado de la libertad.

El episodio se registró en el barrio Terminal, detrás del polideportivo, y es investigado por la Policía de Río Negro y la Fiscalía local.

El alerta al 911 y la llegada policial

Según informó el subcomisario Víctor Escobar, titular de la Unidad 12 de Policía de El Bolsón, el hecho fue reportado a las 20.10 horas a través de un llamado al sistema de emergencias 911 realizado por un vecino.

“De forma inmediata se despacha un móvil policial al lugar y se constata que una persona de sexo masculino, de 49 años, presentaba un golpe en la cabeza y una herida cortopunzante en el costal izquierdo”, detalló Escobar.

El estado de salud del herido

En el lugar se solicitó la presencia de una ambulancia del centro asistencial, que procedió al traslado del hombre lesionado al hospital.

El subcomisario confirmó que la víctima continúa internada, fue intervenida quirúrgicamente y que, por el momento, presenta una evolución favorable.

Dos personas involucradas en la agresión

A partir de la información recabada en el lugar, el personal policial logró identificar a los presuntos autores del ataque: una mujer y un hombre.

“La persona de sexo femenino habría agredido con una piedra al sujeto, mientras que la de sexo masculino lo habría hecho con un cuchillo”, explicó el jefe policial.

Asimismo, se indicó que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.

Detenciones y situación judicial

Las detenciones se concretaron durante la madrugada del domingo, a la 1.30, sobre la avenida Patagonia Argentina, cuando el personal policial interceptó el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

Se trata de una mujer de 21 años y un hombre mayor de edad, quienes fueron puestos a disposición del fiscal de turno.

Escobar precisó que la mujer, imputada por la agresión con una piedra, recuperó la libertad, mientras que el hombre permanece detenido, acusado de ser el autor de la agresión con arma blanca.

“Seguramente en el día de hoy se le va a llevar a cabo la formulación de cargos”, indicó.





El arma secuestrada

Durante el procedimiento, el personal policial constató que el hombre detenido tenía un cuchillo en la cintura, el cual fue secuestrado.

Respecto a la presencia de manchas hemáticas en el arma, Escobar aclaró que eso es materia de análisis por parte del personal de Criminalística, en el marco de la investigación en curso.