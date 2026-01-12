PARQUE NACIONAL LOS ALERCES: Más de 200 personas y 6 medios aéreos trabajan en el incendio de la Zona Norte





Con una estrategia enfocada en proteger la vida y los bienes de las personas, la APN articula el despliegue de recursos con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut.









Villa Futalaufquen, lunes 12 de enero de 2026.- Participan del operativo, coordinado por el Parque Nacional Los Alerces, 175 personas entre personal de línea, técnico y logístico articulado por la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios y Bomberos Voluntarios de Trevelin, Esquel y Palena (Chile). Además, colabora con el operativo de contención personal de Vialidad Provincial, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y grupos de pobladores de la Zona Norte, superando las 200 personas implicadas en el operativo. Para la jornada de hoy se espera una temperatura máxima de 22°C, y la humedad relativa mínima de 30%, la velocidad del viento prevista será de 10 a 20 km/h, predominando del sector Oeste y aumentando a partir de media mañana/mediodía, con ráfagas mayores hacia la noche y sin previsión de precipitaciones.









Caracterizado por la simultaneidad de condiciones extremas en los distintos frentes del incendio, el operativo continuará enfocado durante las próximas jornadas en la protección de viviendas de los pobladores, la infraestructura de los prestadores turísticos y las estructuras operativas del Parque Nacional Los Alerces.













Durante la jornada de hoy se desarrolla en los seis en los que se divide técnicamente el incendio un abordaje específico adecuado a las características topográficas, meteorológicas y de combustible para el desarrollo del fuego. El despliegue del personal implica el uso de embarcaciones y vehículos 4x4 para asegurar los trabajos en las líneas de defensa establecidas para detener el avance de las llamas. En la guardia nocturna se trabajó en la disminución de focos dispersos sobre la Ruta 71 y en la protección de las viviendas y edificios de los pobladores de la Zona Norte del área protegida. Mediante el uso de maquinaria vial, se establecen accesos para los equipos de trabajo, acompañados por un despliegue especial del equipo de motosierristas dedicados a la apertura y el despeje de zonas de vegetación cerrado.





A partir de hoy operarán 6 medios aéreos (2 aviones hidrantes y 4 helicópteros), provistos por la AFE y el Ejército Argentino, dedicados al ataque de puntos críticos desde primera hora de la mañana y en tanto las condiciones meteorológicas lo permitan. Cuadrillas de asistencia integradas por pobladores de la Zona Norte colaboran en el despliegue del personal mediante embarcaciones y en la apertura de vías de acceso para los brigadistas en cañadones y montañas. Desde el pasado miércoles 7 de enero el titular de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, se encuentra coordinando desde el Comando Operativo las estrategias interinstitucionales con el gobierno de la Provincia del Chubut y los equipos técnicos locales de los Organismos Nacionales, en articulación con Jefatura de Gabinete de Ministros y la Agencia Federal de Emergencias (AFE).





La estrategia se focaliza en el eje de la RP 71 ubicado entre los lagos Futalaufquen y Rivadavia, coordinados desde el Centro Operativo instalado en Lago Verde. Las precipitaciones leves registradas durante la jornada de ayer elevaron los índices de humedad y generaron un descenso de la temperatura, modificando temporariamente la dinámica meteorológica. Durante la jornada del domingo se continuó el monitoreo mediante imágenes satelitales, se realizaron tareas de anclaje sobre distintos frentes de fuego con herramientas manuales y equipos de agua, con apoyo de imágenes mediante uso de drone. También realizaron líneas de defensa con maquinaria pesada y recorridas preventivas para liquidar puntos calientes. Asimismo, técnicos de la DLIFE y el área de conservación del Parque realizaron un sobrevuelo de observación con helicóptero; a la vez que se mantienen las recorridas por las poblaciones de Zona Norte y campings ubicados en el sector que comprende la Ruta 71 para la detección y trabajos en puntos calientes.



