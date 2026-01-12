Río Negro amplía el monitoreo satelital para prevenir incendios

La Provincia de Río Negro continúa fortaleciendo su sistema de prevención y manejo de incendios forestales y, en ese marco, anunció la ampliación de la cobertura del monitoreo satelital a toda la provincia por la temporada de verano, a través de la plataforma desarrollada por la empresa argentina GPTECH junto a la firma alemana OroraTech.

Hasta el momento, el sistema se encontraba operativo en la región cordillerana, incluyendo El Bolsón, Bariloche y las áreas de El Manso, Foyel y Villegas. A partir de la próxima semana, la cobertura pasará a abarcar la totalidad del territorio provincial, alcanzando más de 20 millones de hectáreas, como parte de una estrategia integral de protección del territorio rionegrino.

La tecnología implementada permite combinar detección temprana de focos de calor, monitoreo continuo, seguimiento de la evolución de los incendios y análisis avanzado mediante algoritmos e inteligencia artificial, generando alertas operativas que aportan información clave para la toma de decisiones a lo largo de todo el ciclo de un evento ígneo.

Durante los incendios registrados a fines de diciembre en la zona de Guardia Mitre, esta herramienta resultó fundamental para interpretar con mayor precisión el comportamiento del fuego y su dinámica sobre el terreno, facilitando la evaluación de escenarios y el despliegue de los recursos disponibles. Esa experiencia resultó muy positiva y se definió extender el sistema a todo el territorio.

Este avance se inscribe en una política provincial impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, orientada a modernizar los sistemas de prevención, fortalecer la capacidad operativa del SPLIF y consolidar un esquema de trabajo interjurisdiccional en la Patagonia junto a Chubut y Neuquén, entendiendo que los incendios forestales requieren respuestas coordinadas más allá de los límites provinciales.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, remarcó que contar con este tipo de herramientas permite anticipar situaciones críticas, comprender mejor cómo se comporta el fuego y actuar con mayor previsibilidad, contribuyendo a que episodios complejos no escalen a niveles catastróficos.

En paralelo, se avanza con las gestiones administrativas para iniciar la instalación de los centros de monitoreo que permitirán operar la información en tiempo real, consolidando un sistema de alerta temprana que refuerza la protección del territorio rionegrino.